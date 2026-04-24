CIS preelectoral: Moreno podría perder la mayoría absoluta y necesitaría a Vox para gobernar

La encuesta del CIS sitúa al PP entre 51 y 59 escaños, abriendo la posibilidad de un gobierno en coalición con Vox. El PSOE mejora, Adelante Andalucía avanza y Por Andalucía retrocede.

La reciente encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ), publicada este viernes, arroja luz sobre las posibles dinámicas de poder que se desplegarán en las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.

Los resultados sugieren un panorama político complejo y ajustado, donde el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular (PP), podría enfrentarse a dificultades para revalidar la mayoría absoluta que ostenta actualmente. La estimación del CIS sitúa al PP en un rango de entre 51 y 59 escaños, con el umbral de la mayoría absoluta fijado en 55.

Si bien el CIS indica que el escenario más probable dentro de esta horquilla es precisamente el de 55 escaños para el PP, la posibilidad de obtener un resultado inferior abre la puerta a la necesidad de pactos postelectorales, especialmente con Vox, la formación de extrema derecha que ha ganado relevancia en la política andaluza en los últimos años. En las elecciones de 2022, Moreno logró un respaldo significativo del 43,1% de los andaluces, lo que le permitió formar gobierno con una sólida mayoría.

Sin embargo, las nuevas proyecciones sugieren una posible erosión de este apoyo, lo que podría complicar su capacidad para gobernar en solitario. La incertidumbre electoral es palpable, y la jornada del 17 de mayo será crucial para determinar el futuro político de Andalucía. La campaña electoral ha estado marcada por debates sobre temas clave como la sanidad pública, la educación, el empleo y la gestión de los fondos europeos.

Los diferentes partidos han presentado sus propuestas y estrategias para convencer a los votantes, y la participación ciudadana será un factor determinante en el resultado final. La polarización política también ha sido un elemento presente en la campaña, con acusaciones y críticas mutuas entre las diferentes formaciones. El CIS también ofrece datos relevantes sobre el comportamiento del electorado, como la intención de voto por grupos de edad, género y nivel educativo.

Estos datos permiten analizar las tendencias y los posibles cambios en el panorama político andaluz. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por la exministra María Jesús Montero, se perfila como la segunda fuerza política en Andalucía, con una estimación de voto del 25,8% y un rango de entre 27 y 34 escaños.

El CIS señala que el escenario más probable para los socialistas es el de 31 escaños, lo que representaría una mejora respecto a los 24,1% de los votos obtenidos en las elecciones de 2019 y los 33 escaños actuales. Este posible avance del PSOE podría fortalecer su posición en el Parlamento andaluz y permitirle desempeñar un papel más relevante en la oposición.

La estrategia del PSOE se ha centrado en criticar la gestión del PP en la Junta de Andalucía y en proponer alternativas en materia de políticas sociales, económicas y medioambientales. Montero ha insistido en la necesidad de defender los servicios públicos y de proteger a los colectivos más vulnerables. La campaña del PSOE también ha puesto de relieve la importancia de la defensa de los derechos laborales y de la lucha contra la precariedad.

A la izquierda del PSOE, se observa un cambio en las posiciones respecto a 2022. Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, se proyecta como la cuarta fuerza del Parlamento andaluz, con una estimación del 8,5% de los votos y un rango de entre 5 y 7 escaños, superando los 2 escaños que tienen actualmente. Este posible avance de Adelante Andalucía podría consolidar su presencia en la política andaluza y permitirle defender sus propuestas de izquierda alternativa.

Por otro lado, la coalición Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, pasaría a ser la quinta fuerza, con un 6,9% de los votos y un rango de entre 4 y 5 escaños, lo que supondría una pérdida de representación respecto a los 5 escaños actuales. En cuanto a Vox, la formación de extrema derecha se mantendría como la tercera fuerza en Andalucía, con una estimación de voto del 10,3% y un rango de entre 8 y 17 escaños, con mayor probabilidad de obtener 13, uno menos que en 2022.

A pesar de este ligero descenso en la estimación de escaños, Vox seguiría siendo un actor relevante en la política andaluza, y su apoyo podría ser crucial para la formación de gobierno en caso de que el PP no logre la mayoría absoluta. La estrategia de Vox se ha basado en la defensa de una agenda conservadora y en la crítica a las políticas de izquierda.

La formación ha puesto de relieve la importancia de la defensa de la unidad de España, de la seguridad ciudadana y de la identidad nacional. La campaña de Vox también ha estado marcada por la polémica, con declaraciones controvertidas sobre temas como la inmigración y la violencia de género. El CIS también ofrece datos sobre la evolución del voto en las diferentes provincias andaluzas, lo que permite analizar las particularidades de cada territorio.

La participación electoral es otro factor clave que podría influir en el resultado final. Se espera que la participación sea alta, dado el interés que han despertado estas elecciones. La incertidumbre electoral es alta, y los resultados podrían sorprender a muchos. La clave estará en la capacidad de los diferentes partidos para movilizar a sus votantes y para convencer a los indecisos.

El futuro político de Andalucía está en juego, y la jornada del 17 de mayo será decisiva para determinar el rumbo de la región en los próximos años. La campaña electoral ha sido intensa y apasionada, y los ciudadanos andaluces tienen la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas





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