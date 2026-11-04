Cirsa cierra el camino a resultados récord 2026 antes de su integración en Lottomatica

Cirsa presenta resultados trimestrales récord impulsados por el juego online y adquisiciones, superando temporalmente a Lottomatica en ingresos antes de su fusión prevista para 2027.

El operador de juego Cirsa consolida una trayectoria financiera excepcional al cerrar los primeros nueve meses del año con ingresos netos de 1.888 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior y marca un nuevo récord histórico para el periodo acumulado hasta septiembre.

Resultados Trimestrales y Motor de Crecimiento

La mejora sostenida se refleja claramente en los datos trimestrales, donde el beneficio neto alcanzó los 33,6 millones de euros. Este resultado supone una subida del 48% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y refuerza la tendencia alcista del grupo. El EBITDA mejoró un 7%, situándose en 195 millones de euros, lo que demuestra la solidez operativa de la compañía.

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El segmento de juego online y puestas fue el principal impulsor de este desempeño, con un crecimiento del 19% durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, la mejora global de los ingresos escaló hasta alcanzar el 12%. La compañía atribuye parte de este éxito a la integración orgánica, que contribuyó con un 8,1% al aumento de ventas.

El resto del crecimiento trimestral, equivalente al 4% restante, proviene de las adquisiciones estratégicas recientes. Estas incluyen la incorporación del operador paraguayo Slots del Sol y del Casino Figueria en Portugal. Estas operaciones han sido fundamentales para ampliar la presencia del grupo en mercados clave de Latinoamérica y Europa.

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Estrategia de Fusión y Posición vs Lottomatica

A pesar de que Cirsa Enterprises SA finalizará su existencia como compañía independiente en 2027, sus resultados actuales la posicionan en una situación competitiva única. La empresa se encamina a cerrar el ejercicio con resultados récord y está a tiro de superar a su futura socia en el ámbito de los ingresos. El grupo italiano Lottomatica publicó sus resultados hasta el tercer trimestre, reportando 1.718 millones de euros en ventas.

En el acumulado de nueve meses, Cirsa supera a Lottomatica en 170 millones de euros dentro de la métrica de ingresos totales. No obstante, la rentabilidad operativa favorece al grupo italiano, cuyo EBITDA ajustado fue de 665 millones de euros. En este apartado, Cirsa reporta un EBITDA de 599,4 millones, lo que indica una diferencia significativa en la eficiencia de generación de valor operativo.

El beneficio neto también presenta un escenario favorable para la compañía italiana. Lottomatica registró 155 millones de euros, frente a los 128,5 millones obtenidos por Cirsa. Esta última se encuentra aún bajo la propiedad de Blackstone, lo que añade una capa adicional de interés a la transacción corporativa que se avecina.

Calendario de Integración y Perspectivas de Mercado

La integración entre ambos gigantes del sector avanza según los plazos establecidos. El próximo 30 de noviembre, la junta de accionistas de Cirsa aprobará formalmente la operación. Este paso legislativo es crucial para el calendario corporativo y marca el inicio definitivo de la consolidación del nuevo ente empresarial en el mercado europeo.

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Las expectativas de ambas partes apuntan a culminar la operación en el segundo trimestre de 2027. Tras la finalización del proceso, la estructura accionarial sufrirá un cambio relevante. Blackstone pasará a controlar el 24% del grupo resultante, consolidándose como su principal accionista individual y garantizando la continuidad de la inversión inicial.

Dentro de este contexto de transición, el consejero delegado Antonio Hostench ha confirmado que el foco operativo se mantiene en España. La empresa trabaja intensamente para explorar oportunidades dentro del entorno omnicanal local, aunque permanece abierta a buscar oportunidades en otros países europeos si surgieran condiciones favorables.

El director ejecutivo Joaquim Agut aseguró que la compañía mantiene una buena visibilidad sobre su cartera de posibles operaciones. A pesar de la inminente integración, Cirsa continúa avanzando con su política de adquisiciones según lo previsto. Esta estrategia busca maximizar el valor del negocio antes de su cierre definitivo como entidad independiente.

La estabilidad macroeconómica, social y regulatoria en las principales geografías de operación sigue beneficiando al grupo. Incluso en mercados como Perú y Colombia, la compañía reporta entornos favorables tras los cambios de gobierno. Estas condiciones políticas recientes no han afectado negativamente la trayectoria de crecimiento registrada durante el ejercicio actual.