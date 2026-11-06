Cinfa y el Observatorio Coinfa alertan sobre el estrés crónico en cuidadores familiares

El Observatorio Coinfa, liderado por Cinfa, publica un estudio sobre la salud de los cuidadores. El informe destaca la necesidad de redes de apoyo para evitar el agotamiento y la ansiedad en familias con enfermos crónicos.

El Observatorio Coinfa de los Cuidados, bajo la dirección médica de Alicia López de Ocáriz, ha publicado hallazgos cruciales sobre la salud mental de los cuidadores familiares. El estudio advierte que la falta de apoyo adecuado puede desencadenar estrés crónico en quienes asisten a personas con deterioro cognitivo o enfermedades crónicas.

La realidad del deterioro cognitivo rápido

Victoria, una cuidadora mencionada en el informe, enfrenta la rápida agravación del deterioro cognitivo de su madre. Aunque su neurólogo aconseja que su madre viva sola para fomentar la autonomía, la situación requiere vigilancia constante. Esta dinámica genera una presión constante sobre Victoria, quien debe equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares.

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La evolución rápida de la enfermedad impone una carga emocional significativa. Victoria describe sus sentimientos como una mezcla de miedos, fallos personales y días difíciles. La necesidad de estar siempre pendiente de su madre limita su capacidad para gestionar el día a día sin ansiedad.

Importancia vital de la red de apoyo social

Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Coinfa de los Cuidados, coincide en destacar la importancia de compartir estas vivencias. El diagnóstico de enfermedades como la demencia frontotemporal o el alzheimer cambia los roles familiares, como se observa en el caso de Raquel. Ella encontró que, aunque la relación cambia, el amor persiste, pero requiere nuevos mecanismos de adaptación.

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Victoria sostiene que desahogarse con su marido, quien también es cuidador, es fundamental. Ambos se dan consejos y se apoyan mutuamente ante la situación compartida. Esta red de confianza permite expresar emociones negativas como la culpa y la tristeza, rompiendo el aislamiento que suele acompañar al cuidado.

Señales de alerta y gestión del agotamiento

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, titulado 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', identifica el estrés crónico como una señal de alerta crítica. Alicia López de Ocáriz advierte que cuando el estrés se cronifica, es imperativo pedir ayuda profesional. No se trata de renunciar al cuidado, sino de gestionarlo de forma sostenible.

Ruth Álvarez, otra cuidadora citada, afirma que si los cuidadores no están bien, no pueden cuidar bien a otros. Esto refuerza la idea de que el autocuidado es una parte esencial del proceso. La presión por cumplir con el trabajo en la farmacia y las responsabilidades familiares exige encontrar vías de escape.

Impacto real en la vida cotidiana y social

La vida social se ve obligada a adaptarse, pero no desaparece. Victoria busca huecos para mantener sus relaciones con un grupo de amigos que se ajusta a sus circunstancias. Esta pequeña vía de escape es crucial para evitar la ansiedad y el estrés acumulados. La doctora Alicia López de Ocáriz insiste en asumir que el cuidado se hará bien, mal o regular, nunca perfecto.

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Cinfa ha lanzado un certamen solidario de documentales para visibilizar esta problemática. La iniciativa busca dar voz a personas en la misma situación que Victoria. El objetivo es ayudar a quienes se enfrentan a sentimientos encontrados a entender que no deben afrontar el cuidado en soledad.