Cineasta Galardonada con el Premio Princesa de Girona: Un Honor y un Compromiso con el Arte y la Sociedad

La directora de 'La Furia' comparte su emoción por recibir el Premio Princesa de Girona y destaca la importancia del apoyo al cine español, el liderazgo femenino y el impacto social de su obra.

La cineasta, flamante galardonada con el Premio Princesa de Girona en la categoría de Arte, expresa su inmensa alegría y emoción por este reconocimiento. Lo describe como un honor, un privilegio y una oportunidad invaluable.

Destaca la importancia de poder crear referentes, especialmente en un campo históricamente dominado por hombres. Durante la ceremonia, tuvo la oportunidad de conversar con la Reina Letizia, una cinéfila apasionada y con una visión crítica del cine que la sorprendió gratamente. La Reina, quien ya había visto la película en dos ocasiones, demostró un profundo interés en los matices de 'La Furia', la propuesta cinematográfica y la conexión personal de la directora con la historia.

La conversación trascendió el protocolo, revelando a una Reina con una sensibilidad artística y una capacidad analítica comparable a la de una periodista de cine. La directora enfatiza el vital apoyo de la Reina al cine español, un respaldo fundamental para dar visibilidad a obras como la suya, que van más allá del mero entretenimiento y se adentran en la reflexión artística y social.

Este año ha sido un punto de inflexión en su carrera, con nominaciones a los Premios Goya y reconocimientos en el Festival de Málaga. El premio Princesa de Girona representa la culminación de un recorrido exitoso y una oportunidad para seguir creando películas arriesgadas y autorales. El jurado del premio ha destacado su cine como una herramienta para abordar problemas sociales, un aspecto central en su trabajo, que busca generar debates y promover la reflexión a través del arte.

La cineasta también resalta el liderazgo femenino en su equipo y en la industria cinematográfica, mencionando a figuras como Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa como ejemplos inspiradores.

'La Furia', que aborda la violencia sexual y sus secuelas, ha generado un impacto significativo en el público. La directora ha recibido numerosos mensajes de personas que se han sentido identificadas y representadas por la historia, encontrando en la película un espacio para hablar y procesar experiencias traumáticas. Este impacto emocional y la capacidad de la película para abrir canales de comunicación sobre temas difíciles son, para la cineasta, el mayor premio.

Reconoce la influencia de referentes como Carla Simón, Icíar Bollaín e Isabel Coixet, quienes allanaron el camino para las nuevas generaciones de cineastas. La directora espera que su trabajo sirva de inspiración para otras mujeres y contribuya a una mayor visibilidad del talento femenino en la industria cinematográfica. Su objetivo es seguir creando obras que conecten con el público, generen debate y promuevan el cambio social a través del poder del cine





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premio Princesa De Girona Cine La Furia Reina Letizia Violencia Sexual Liderazgo Femenino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patti Smith recibe el Premio Princesa de Asturias de las ArtesLa icónica artista Patti Smith, figura clave del protopunk neoyorquino, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su influyente creatividad que fusiona rock, poesía y cultura. El premio reconoce su impacto en la música y la literatura, así como su mensaje de esperanza y rebeldía.

Read more »

Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las ArtesLa cantante, compositora, poeta y artista visual estadounidense ha sido elegida entre 55 candidatos para recibir uno de los máximos galardones culturales de España.

Read more »

Patti Smith gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026Pablo R. Roces es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2014, dando tumbos por la redacción de EL MUNDO. Antes, en la Televisión Pública de Asturias (TPA). Redactor de la sección de Cultura.

Read more »

Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes 2026La 'madrina del punk' ha sido galardonada por su increíble aportación a la música y la literatura de la segunda mitad del siglo XX

Read more »

La cantante y escritora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026Los detalles La cantante ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power'.

Read more »

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026La icónica cantante, compositora y activista estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su trayectoria y contribución a la música y las artes. Reconocida como la madrina del punk, Smith ha destacado por su creatividad, inconformismo y compromiso social.

Read more »