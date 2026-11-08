Cineantropometría y baloncesto en silla de ruedas: brecha científica en la evaluación física

Estudio de la Universidad Pontificia de Salamanca y Universidad de Alicante revela la necesidad de adaptar los estándares científicos al deporte para reducir desigualdades.

La investigación científica realizada por expertos de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de Alicante demuestra que los modelos actuales de evaluación física en el baloncesto en silla de ruedas presentan graves deficiencias al basarse en estándares diseñados para deportistas sin discapacidad.

Brecha en la ciencia del deporte adaptado

La mayoría de los métodos utilizados para la planificación del entrenamiento y la evaluación física en este deporte siguen apoyándose en modelos clásicos que no contemplan las particularidades fisiológicas de los atletas con discapacidad. Esta carencia no solo limita el rendimiento deportivo, sino que perpetúa desigualdades estructurales en el acceso a una preparación adecuada, segura y basada en evidencia.

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El estudio publicado por estas instituciones pone de manifiesto la importancia crítica de la talla sentada y la masa libre de grasa como indicadores esenciales. Al comparar a jugadores de alto nivel, se evidencia que el cuerpo de los atletas de baloncesto en silla de ruedas no es uniforme y que sus diferencias están directamente relacionadas con su capacidad funcional específica.

Resultados sobre composición y funcionalidad

Los datos revelan que los jugadores con mayor capacidad funcional tienden a presentar una mayor proporción de tejidos no grasos y masa muscular en comparación con quienes tienen una afectación funcional más elevada. Además, se observa que las mujeres presentan, de media, una mayor proporción de grasa corporal que los hombres, lo que invalida el uso de valores únicos de referencia.

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Para interpretar correctamente la composición corporal de un deportista, es imperativo tener en cuenta sus características funcionales. Comparar a cada jugador con otros que tienen un nivel de funcionalidad similar permite a los profesionales adaptar el entrenamiento y detectar cambios relevantes a lo largo del tiempo, evitando estándares inapropiados.

Límites de las fórmulas actuales de medición

Muchas de las fórmulas matemáticas utilizadas para estimar la grasa y la masa muscular se desarrollaron a partir de estudios con deportistas sin discapacidad. Estas herramientas combinan medidas como el peso, la talla o los pliegues cutáneos, pero no están validadas para personas con discapacidad física cuyas características corporales pueden diferir significativamente.

La falta de evidencia científica específica no es exclusiva del baloncesto en silla de ruedas, sino que se repite en numerosas disciplinas del deporte adaptado donde la investigación sigue siendo escasa o inexistente. Esta situación deja a los equipos técnicos con menos herramientas basadas en la evidencia y a los deportistas con intervenciones menos ajustadas.

Necesidad de inversión y equipamiento de investigación

La aplicación de la cineantropometría adaptada permitiría personalizar tanto el entrenamiento como la nutrición, pero requiere invertir en investigación específica. Garantizar el apoyo continuo a través de respaldos institucionales es el camino para cerrar brechas y avanzar en la igualdad real dentro del deporte de alto nivel.

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La realización de este estudio fue posible gracias al respaldo de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) y a las subvenciones para Grupos de Investigación Emergentes del programa de innovación de la Comunitat Valenciana. Esta colaboración subraya la urgencia de transferir estos conocimientos a la práctica profesional para evitar que la ciencia deportiva perpetúe desigualdades invisibles.