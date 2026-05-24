Cine español en Cannes: debutantes y galardones

El cine español ha destacado en Cannes con un despliegue histórico, con un debutante en este certamen que ya forma parte de su historia y con galardones por obras como 'La bola negra' y 'La crisis de una pareja conservadora'.

Este año, el cine español ha acudido a la Croisette con un despliegue histórico, sumando un debutante en este certamen que ya forma parte de su historia tras haber provocado una de las mayores ovaciones que se recuerdan en el Palais des Festivals.

Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca que abordaba la homosexualidad, La bola negra entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas de España (1932, 1937 y 2017) conectadas por el deseo, el dolor y el trauma heredado de la comunidad LGTBIQ+. Protagonizado por Sebastian Stan y Renate Reinsve, este drama narra la crisis de una pareja conservadora cuya vida se sume en el caos al mudarse a un remoto y progresista pueblo noruego.

Además, Javier Ambrossi ha recogido el galardón junto a socio y exnovio, Javier Calvo, por su película 'La bola negra'





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cannes Debutantes Galardones Cine Español La Crisis De Una Pareja Conservadora La Bola Negra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miss Venezuela acusado de agredirse en Cannes por estilista famosoUna miss Venezuela ha acusado a un estilista famoso defamous de haberla agredido en Cannes en un Airbnb, hasta causarle varias heridas y sangre en la cara. El estilista, que habría sido detenido en la misma ciudad, negaba las acusaciones y afirmaba haberle quitado un zapato y haberle dicho que le iba a pegar después de que la joven no le hubiera pagado dinero para ganar un concurso de belleza, lo que habría sido la causa de una discusión entre ellos.

Read more »

De Penélope Cruz a Guitarricadelafuente y los Javis: los españoles vuelven a conquistar CannesEl equipo de 'La bola negra' ha protagonizado una de las alfombras rojas más comentadas del Festival de Cannes 2026

Read more »

La película 'Víctimas inocentes' sorprendió en CannesUna película de cerca de cuatro horas inspirada en la obra inconclusa de Federico García Lorca causó una gran sorpresa al finalizar su proyección en el Grand Théâtre Lumière. La película, que ganó el Gran Premio del Jurado y luego recibió siete nominaciones a los Óscars, generó muchas expectativas y sorprendió rápidamente en la recta final del festival.

Read more »

'Rehearsals for a Revolution', una coproducción española de la iraní Pegah Ahangarani, mejor documental en CannesFotograma de 'Rehearsals for a Revolution'

Read more »