Cine de Fin de Semana en RTVE Play: Estrenos con Meryl Streep, Anne Hathaway y Liam Neeson

RTVE Play ofrece un fin de semana lleno de cine con títulos variados y protagonistas de renombre como Meryl Streep, Anne Hathaway, Sandra Bullock y Liam Neeson. Acceso gratuito con registro.

RTVE Play ofrece una amplia selección de cine para el fin de semana del 24 al 26 de abril, con títulos protagonizados por estrellas de renombre como Meryl Streep , Anne Hathaway , Sandra Bullock y Liam Neeson .

La plataforma, accesible con registro gratuito, presenta tanto cine nacional como internacional. La programación incluye thrillers de acción como 'Retribution', donde Liam Neeson interpreta a Matt Turner, un hombre de negocios en Berlín que debe seguir las instrucciones de un misterioso interlocutor para salvar a su familia de una amenaza explosiva.

Además, se proyectará 'Fletch', con John Hamm en el papel de un hombre que intenta demostrar su inocencia tras ser acusado de asesinato mientras busca una valiosa colección de arte robada. La cartelera también ofrece comedias y dramas, como la adaptación de la obra de Fernando Lázaro Carreter, que narra la historia de Agustín Valverde, un viudo aragonés que se traslada a Madrid para vivir con su hijo y nuera, desatando una serie de situaciones cómicas y románticas.

La programación continúa con 'Hope Springs', protagonizada por Meryl Streep y Tommy Lee Jones, quienes interpretan a una pareja que busca revitalizar su matrimonio a través de una terapia intensiva. También se presenta 'Beautiful Thing', una película que explora temas de amor y aceptación, y 'Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood', con Sandra Bullock en el papel de una editora que recurre a una farsa para evitar la deportación.

Para los amantes del drama, 'Forces of Nature' ofrece una historia de superación personal y búsqueda del amor, mientras que 'Magic Mike's Last Dance' lleva al espectador al mundo del espectáculo y la seducción. La cartelera se completa con clásicos como 'El Diablo Viste de Prada', que ofrece una mirada satírica al mundo de la moda y el poder, con Anne Hathaway interpretando a una joven asistente que debe adaptarse a las exigencias de su implacable jefa, Miranda Priestly, interpretada magistralmente por Meryl Streep.

Finalmente, se incluye 'One Day', una conmovedora historia de amor que sigue a Emma y Dexter a lo largo de sus vidas, desde su encuentro en la graduación universitaria hasta sus destinos individuales. La diversidad de géneros y la presencia de actores y actrices de renombre hacen de la programación de RTVE Play una excelente opción para disfrutar del cine en casa durante el fin de semana.

La plataforma se consolida como un espacio de acceso gratuito a un amplio catálogo de películas, tanto para los amantes del cine clásico como para aquellos que buscan descubrir nuevos títulos y talentos. La facilidad de acceso, con solo registrarse en la plataforma, convierte a RTVE Play en una alternativa atractiva a las plataformas de pago, ofreciendo una experiencia cinematográfica de calidad sin coste adicional.

La programación de este fin de semana promete entretenimiento y emociones para todos los gustos, con historias que exploran temas universales como el amor, la familia, la superación personal y la búsqueda de la felicidad





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