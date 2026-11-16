Cinco países europeos impulsan centro de deportación en Ruanda

Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria apoyan el centro de migración en Ruanda. España se abstiene. El programa inicia en 2027.

Un grupo de cinco naciones europeas ha anunciado la creación de un centro de deportación de migrantes irregulares en Ruanda, contando con el respaldo de la Comisión Europea. Esta iniciativa busca externalizar la gestión de los retornos y está prevista para estar operativa a principios de 2027. Los países firmantes son Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria. La medida se alinea con el modelo adoptado por Italia en su acuerdo con Albania.

Mecanismo del centro de deportación en Ruanda

El programa piloto establece que los migrantes adultos sin menores a su cargo que entren irregularmente en el territorio de estos cinco Estados serán trasladados a Ruanda. Una vez allí, se gestionará su expulsión o permanencia desde ese centro. Los migrantes afectados podrían permanecer en Ruanda de forma indefinida. Esta estructura imita el convenio firmado entre Italia y Albania, el cual enfrenta actualmente dificultades judiciales y operativas. El objetivo declarado es mejorar la eficacia de los sistemas de retorno migratorio en Europa.

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Posiciones de España y la Comisión Europea

España y Francia se han mantenido al margen de esta iniciativa específica. España fue el único país de la Unión Europea que votó en contra del reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes, pese a las presiones de sus socios. A pesar de no apoyar la medida, la Comisión Europea ha valorado los esfuerzos preparatorios de los cinco Estados miembros. El portavoz de Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert, destacó el cuidado en el trabajo preparatorio y la cooperación con organismos de Naciones Unidas.

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Contexto legal y respaldo internacional

La Comisión Europea ha subrayado que el enfoque innovador respeta el derecho internacional y los derechos humanos. El Ejecutivo comunitario no ha especificado si destinará ayudas económicas directas al centro, pero studyará cualquier petición formal de los Estados miembros. Esta política sigue la senda intentada anteriormente por Reino Unido, cuyo Tribunal Supremo declaró ilegal un proyecto similar. En la reciente cumbre de Dublín, los líderes europeos reafirmaron su compromiso de reducir la inmigración irregular, aunque España mantiene una postura crítica que ha generado fricciones con otros gobiernos.

Impacto político y próximos pasos

La iniciativa genera debate sobre la gestión fronteriza común de la Unión Europea. La mayoría de los gobiernos denuncian que la política actual de España ha creado un efecto llamada con consecuencias negativas para el espacio Schengen. Los cinco países firmantes avanzan hacia la operatividad del centro para 2027. Este movimiento refleja una tendencia de externalización de fronteras en Europa, buscando soluciones rápidas ante la presión migratoria continua y los desacuerdos internos sobre la solidaridad comunitaria.