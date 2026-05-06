Cinco muertos en ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe en menos de 24 horas

Estados Unidos lleva a cabo dos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, dejando cinco muertos. La legalidad de estas acciones es cuestionada a nivel internacional.

Cinco personas han perdido la vida en dos ataques separados llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe en menos de 24 horas.

El primer ataque ocurrió el martes, dejando dos muertos, mientras que el segundo se registró este miércoles, con tres fallecidos. Estos incidentes elevan a más de 50 los bombardeos contra lanchas en la zona, que han dejado un saldo de más de 150 muertos desde septiembre de 2025. El Comando Sur de Estados Unidos publicó un vídeo del ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, donde se detallaba que los fallecidos eran varones.

Según las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque del miércoles fue contra un 'buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas', confirmando que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción, sin que se reportaran daños a las fuerzas militares de EE. UU. No se han proporcionado pruebas adicionales ni la identidad de los fallecidos.

Estados Unidos lanzó una campaña militar en aguas internacionales cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha incrementado la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, excepto en casos de intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad o en legítima defensa ante un ataque armado.

Sin embargo, estos ataques no han sido autorizados por el Consejo de Seguridad. Este debate sobre la legalidad de las acciones militares no es nuevo en Estados Unidos, ya que anteriores presidentes, tanto republicanos como demócratas, han utilizado drones en países como Pakistán, Yemen y Libia para matar a presuntos terroristas. La legalidad internacional no ampara los ataques de Trump contra supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico y el Caribe.

En otros incidentes recientes, Estados Unidos atacó otras tres lanchas en el Pacífico Oriental y el Caribe, matando al menos a 11 personas, y también atacó otra lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Caribe, matando a cuatro tripulantes. Además, incautó en el océano Índico un tercer petrolero por violar su bloqueo de crudo en el Caribe





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