El 58% de las compañías en España reporta morosidad, lo que ha obligado al 60% a rechazar operaciones comerciales y al 18% a detener su expansión ante un clima empresarial deteriorado.

El 58% de las empresas en España reporta actualmente niveles de impagos, una cifra que representa un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Esta circunstancia se produce en un contexto paradoxal donde las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto ascienden al 2,6%. A pesar de estas proyecciones macroeconómicas positivas, la realidad operativa de las compañías nacionales refleja un escenario de tensión financiera creciente.

El impacto directo de la morosidad en el tejido empresarial

La falta de cobro provoca una pérdida significativa de ingresos para la mitad de las compañías afectadas por este fenómeno. Como consecuencia directa, el 18% de las empresas ha visto obligado a frenar su expansión comercial, mientras que el 14% ha decidido limitar nuevas inversiones para preservar su liquidez. Esta contracción afecta directamente al dinamismo del mercado interior.

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Los retrasos en los pagos también están generando un efecto dominó en la estructura financiera de las organizaciones. El 22% de las compañías tienen que recurrir a créditos bancarios para cubrir sus necesidades de caja, lo que incrementa sus costes financieros debido a que los tipos de interés se mantienen aún en niveles elevados. Esta situación reduce la rentabilidad neta de los negocios.

Reacciones de las empresas ante el riesgo de impago

La percepción de inseguridad ha llevado a cambios drásticos en las prácticas comerciales. Un 60% de las empresas ha rechazado cerrar operaciones comerciales en los últimos seis meses ante el temor al riesgo de impago. Esta reticencia a formalizar negocios indica que la incertidumbre ha superado a la oportunidad de crecimiento.

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Las consecuencias más graves, aunque menos frecuentes, amenazan la viabilidad de los negocios. El estudio indica que la morosidad pone en peligro la continuidad del negocio para el 7% de las empresas y puede desembocar en despidos en el 2% de los casos. Estos datos revelan que el problema no es solo financiero, sino también laboral y social.

Clima empresarial y contexto político

El clima empresarial se deteriora claramente y la confianza cae a mínimos desde 2023. Este descontento está afectado por la morosidad, pero también por la presión fiscal, el aumento del absentismo y el encarecimiento de los costes laborales. La Cámara de Comercio de España señala que el sentimiento empresarial está en su nivel más bajo en casi dos años.

La tensión política entre el Gobierno y las empresas privadas parece intensificar esta desconfianza. Las críticas del presidente Pedro Sánchez a fondos de inversión y las presiones fiscales han aumentado la incertidumbre. El Ejecutivo ha identificado a grandes fondos de inversión con élites económicas y ha asumido un rol crítico con la patronal CEOE en temas como el salario mínimo.

Consecuencias económicas antes de las elecciones

Ante la inminencia de las elecciones generales del 29N, el sector privado se encuentra en una posición defensiva. La imposibilidad de cobrar adecuadamente ha obligado a las compañías a priorizar la supervivencia sobre el crecimiento. Esto explica la negativa del 60% del sector a formalizar nuevas operaciones por riesgo elevado.

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El informe de Crédito y Caución atribuye esta alta morosidad principalmente a retrasos de clientes y a un empeoramiento generalizado del clima de negocios. La suma de factores externos, desde tipos de interés hasta tensiones políticas, crea un entorno adverso que frena la actividad económica real a pesar de los indicadores macroeconómicos oficiales.