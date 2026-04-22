Cinco años de Vivotecnia: El camino hacia el juicio por maltrato animal en los laboratorios

Cinco años después del escándalo por maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia, el activismo social y las organizaciones animalistas logran llevar a juicio a sus responsables tras una larga batalla legal y social.

El 9 de abril de 2021 marcó un antes y un después en la lucha por los derechos animales en España, cuando se difundió a través de este medio la investigación realizada por la ONG Cruelty Free International sobre el centro de experimentación Vivotecnia . Las imágenes captadas por una trabajadora infiltrada revelaron prácticas de maltrato sistemático hacia perros, conejos y roedores, desencadenando una ola de indignación pública sin precedentes.

Yara, activista dedicada a esta causa, relata que, aunque el conocimiento teórico sobre la experimentación animal ya era parte de su activismo, enfrentarse a la cruda realidad en vídeo resultó devastador. Aquel material audiovisual dejó al descubierto golpes, insultos y sufrimientos injustificados infligidos a seres indefensos, hechos que no solo desafiaban la ética, sino que contravinieron directamente la legislación vigente sobre el bienestar animal en el ámbito científico. Tras la publicación de estos hechos, el movimiento animalista español entró en una fase de movilización intensa y persistente. Carmen, integrante de la Asamblea Antiespecista, recuerda cómo las instalaciones situadas en Tres Cantos, Madrid, se convirtieron en el epicentro de asambleas improvisadas, concentraciones y manifestaciones que exigían justicia y la liberación inmediata de los animales. El descontento se extendió rápidamente a instituciones clave como la Fiscalía de Medio Ambiente y la sede de la Comunidad de Madrid. El impacto fue tan profundo que, inicialmente, se anunció la retirada de los animales del laboratorio para garantizar su protección frente a las denuncias de abuso. Sin embargo, la esperanza de una intervención definitiva se vio frustrada cuando un juzgado denegó el decomiso, evidenciando los complejos y a menudo lentos engranajes legales que protegen los intereses de la industria frente al bienestar animal. La gestión de la crisis por parte de la administración regional madrileña fue ampliamente criticada por los colectivos animalistas. Andrea, otra de las activistas presentes en las protestas, destaca la frustración causada por la suspensión temporal de la actividad del centro, la cual resultó ser, en la práctica, insuficiente: Vivotecnia pudo continuar operando con los proyectos ya en marcha mientras se mantenía una fachada de normalidad política. Esta ambigüedad institucional llevó a diversas organizaciones, entre ellas FAADA, AnimaNaturalis y PACMA, a centrar sus esfuerzos en la vía judicial. Cinco años después de aquellos sucesos, la perseverancia de la sociedad civil ha logrado que los directivos de la compañía deban responder ante un tribunal. Los días 7 y 8 de mayo marcarán un hito judicial, donde se buscará condenar la crueldad documentada y sentar un precedente legal que frene la impunidad en los laboratorios de experimentación, cerrando un ciclo de lucha que unió la calle con los tribunales





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