Cimalsa apuesta por el resurgimiento de Portbou y el Logis Montblanc como terminales de mercancías y logística

Cimalsa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la logística y la movilidad, ha abogado por el resurgimiento de Portbou y el Logis Montblanc como terminales de mercancías y logística, dada la importancia de la infraestructura y la necesidad de alternativas en la crisis ferroviaria actual.

El cierre de las agencias aduaneras en Portbou , en Alt Empordà, ha sido una de las consecuencias del cierre del túnel del Pertús en 2010, que ha llevado a un descenso en el tráfico ferroviario y a la disminución de los ingresos de las aduaneras.

Sin embargo, Cimalsa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la logística y la movilidad, ha abogado por el resurgimiento de Portbou como terminal de mercancías y de pasajeros. La crisis ferroviaria actual ha evidenciado la necesidad de alternativas en el túnel de Rubí, que ha tenido que cerrarse por riesgo de colapso, y ha puesto de relieve la importancia de Portbou como una infraestructura fácilmente actualizable y con un recinto gemelo en Cervère, con doble ancho de vía, ibérico e internacional.

Además, Portbou puede tener un papel relevante como terminal de apoyo al resto del sistema, especialmente en la estrategia militar y de defensa europea, dada la importancia de los trenes en la carga de mercancías. Otra pieza fundamental de Cimalsa es el Logis Montblanc, en Conca de Barberà, que contará con una primera fase de urbanización a finales de año y una segunda fase entre 2028 y 2030, con un total de 90 hectáreas y una futura terminal ferroviaria





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