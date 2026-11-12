Cifra de fallecidos en Gaza se eleva a 11 con ataques a hospitales Shifa y Naser

Los ataques israelíes en Gaza dejaron 11 muertos, incluyendo seis en el Hospital Naser y daños en el Shifa. Hamás niega el uso militar, mientras ONGs exigen ayuda humanitaria urgente.

La cifra de fallecidos en la Franja de Gaza aumentó a 11 durante el jueves, tras una serie de ataques aéreos y bombardeos que golpearon centros médicos y zonas residenciales en diversas localidades. Según los informes proporcionados por el Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, al menos dos palestinos, un hombre y una mujer, perdieron la vida cuando su vehículo fue alcanzado cerca de la entrada del complejo médico. Adicionalmente, un dron israelí impactó un edificio residencial en el mismo barrio, dejando heridos a un número no especificado de civiles en las inmediaciones del centro de salud.

Daños en el Hospital Naser y víctimas fatales

El Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah confirmó que otras dos personas fallecieron debido a un bombardeo contra un vehículo en la calle Al Baraka. Por otro lado, la oficina del Hospital Shifa registró la llegada del cuerpo de una quinta víctima, quien murió por el impacto de un dron durante una reunión en la calle del campamento de refugiados urbanizado de Yabalia al norte. Estas muertes se suman a seis personas fallecidas por el bombardeo directo contra el Hospital Naser en Jan Yunis, en el sur de la franja.

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El ataque al Hospital Naser y sus consecuencias médicas

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, informó que el bombardeo israelí alcanzó directamente el área de cirugía del Hospital Naser, causando daños materiales significativos y la muerte de al menos seis personas, incluyendo un cirujano y un niño de 13 años. El personal sanitario identificó al médico fallecido como Rezik Abushira, quien según Ahmed al-Farra, director del Complejo Médico Nasser, se encontraba en su habitación realizando seguimientos de pacientes y preparando intervenciones quirúrgicas en el momento del ataque.

Justificación militar israelí y negaciones de Hamas

El Ejército de Israel negó haber atacado las inmediaciones del Hospital Shifa, afirmando que solo bombardeó una vez el barrio con un presunto miembro de Hamas como objetivo principal. Respecto al Hospital Naser, las fuerzas israelíes aseguraron que el objetivo era un alto cargo de Hamas y otros integrantes de su brazo armado, acusando al grupo de operar desde el interior del hospital. Según la versión militar israelí, no verificada de forma independiente, Hamas utilizaba las instalaciones como centro de mando, almacenaba armas y empleaba dependencias del complejo como puestos de observación y refugios.

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Contexto humanitario y demandas internacionales

Estos ataques ocurren a pesar de que Gaza se encuentra bajo un alto el fuego desde octubre de 2025, un periodo durante el cual el Ministerio de Sanidad de la Franja ha reportado que el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas. Mientras Hamas afirma mantener su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y busca reorganizar sus fuerzas, la coalición 'Llamamiento a la acción', liderada por Reino Unido, Catar y Jordania, ha denunciado ante los medios la falta de acceso humanitario. Este grupo pidió al Consejo de Seguridad un acceso rápido y sin obstáculos para evitar hipotermia e infecciones en la población civil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró la necesidad de proteger los centros sanitarios de Gaza, recordando que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 se han violado repetidamente las normas de protección médica. La situación se complica con las urgencias planteadas por la Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que instó a Israel a permitir la entrada inmediata de suministros esenciales para la población palestina.