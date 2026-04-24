Cierre Sorpresivo de la Academia Innova Deja a Miles de Opositores en la Incertidumbre

La academia de oposiciones Innova ha cerrado inesperadamente sus puertas en Madrid, dejando a más de 1.000 estudiantes sin clases y sin respuesta sobre el reembolso del dinero pagado. Los alumnos denuncian la falta de comunicación y la pérdida de una inversión crucial para su futuro profesional.

La academia Innova, con sede en Madrid, ha cesado abruptamente sus actividades, dejando a miles de estudiantes en una situación de incertidumbre y reclamando el reembolso del dinero pagado por adelantado.

La noticia del cierre, comunicada a través de un mensaje en el campus virtual el 10 de abril, atribuye la decisión a una "situación financiera extremadamente delicada" heredada de la anterior administración. Los alumnos denuncian la falta de comunicación directa y la imposibilidad de contactar con la academia, cuyo teléfono está apagado y cuya sede ha bajado la persiana sin previo aviso.

Testimonios de estudiantes como Yulissa García, opositora a Tramitación Procesal y Administrativa, revelan el impacto económico y emocional del cierre, con pagos de hasta 1.369 euros perdidos y la preparación de exámenes cruciales comprometida. La academia ofrecía preparación para diversos cuerpos de oposición, incluyendo Correos, Administración del Estado, Justicia y Auxiliar y Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como exámenes autonómicos en Madrid, Cataluña y Andalucía.

Ana Barranco, opositora a Ayudantes de Museos del Estado, relata la angustia de enterarse del cierre justo antes de un examen, mientras que Angie Carvajal, opositora a administrativa del Estado, lamenta la pérdida de una inversión realizada con los ahorros de su madre. A pesar del comunicado de la academia asegurando que el acceso al material online permanecería abierto, los estudiantes informan de fallos en el sistema y de la pérdida de clases en directo y tutorías.

Algunos docentes se han ofrecido voluntariamente a ayudar, pero la situación sigue siendo precaria. La academia, que se promocionaba como "la mejor academia" para opositores, ha dejado tras de sí un reguero de frustración y desconfianza, con alumnos que se preguntan cómo se admitieron nuevas matrículas a pesar de la conocida situación financiera. El caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los opositores y la necesidad de proteger sus derechos como consumidores.

La falta de transparencia y la ausencia de una comunicación efectiva han agravado la situación, dejando a los estudiantes a la deriva y sin una solución clara a su problema. La magnitud del problema se estima en más de 1.000 afectados, que ahora se enfrentan a la difícil tarea de continuar su preparación por su cuenta o buscar alternativas costosas.

La situación ha generado una ola de indignación y ha puesto en evidencia la falta de regulación en el sector de la preparación de oposiciones. Los estudiantes exigen una respuesta por parte de las autoridades competentes y una solución justa a su problema, que incluye el reembolso de las cantidades abonadas y la garantía de poder continuar con su preparación para los exámenes





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