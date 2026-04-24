Cierre Inesperado de la Academia Innova Deja a Cientos de Estudiantes en la Incertidumbre

La academia Innova en Madrid ha cerrado repentinamente, afectando a más de mil alumnos que ahora exigen la devolución de sus matrículas. OpositaFijo ofrece una solución gratuita para continuar su formación.

El abrupto cierre de la academia Innova ha dejado a cientos de estudiantes en una situación de incertidumbre y descontento. La institución, con sede en el distrito madrileño de Tetuán, cesó sus operaciones sin previo aviso, sumiendo a sus alumnos en la frustración y la preocupación.

La falta de comunicación por parte de la dirección ha exacerbado la sensación de abandono, ya que los intentos de contacto a través de llamadas y mensajes han resultado infructuosos. La única información que recibieron los estudiantes fue una breve nota publicada en el tablón de anuncios del campus virtual, en la que se alegaba una 'situación financiera extremadamente delicada' heredada de la anterior propiedad y administración como motivo del cese inmediato de las clases.

El comunicado, publicado el 10 de abril, expresaba deseos de éxito para los alumnos, pero no ofrecía ninguna solución concreta ni información sobre la devolución de las matrículas pagadas. Esta falta de transparencia y la ausencia de respuesta a sus inquietudes han generado una profunda desconfianza entre los afectados, quienes se sienten defraudados y engañados. La magnitud del problema es considerable.

Se estima que más de mil alumnos se han visto perjudicados por el cierre de Innova, con pagos que ascienden a 1.400 euros por persona. Muchos de estos estudiantes se encontraban en las etapas finales de su preparación para oposiciones, lo que implica que el cierre de la academia les ha dejado en una situación especialmente vulnerable.

La necesidad de encontrar un nuevo centro de formación y realizar un nuevo desembolso económico representa un obstáculo significativo para muchos de ellos, especialmente en un contexto económico incierto. Las historias personales de los afectados son similares: inversión de tiempo y dinero en una formación que ahora parece interrumpida abruptamente, sin una explicación clara ni una solución a la vista.

La incertidumbre sobre el futuro y la pérdida de la inversión realizada han generado un clima de angustia y desesperación entre los estudiantes. La falta de respuesta de la academia Innova solo agrava la situación, dejando a los alumnos sin opciones y sin saber a quién recurrir. Afortunadamente, en medio de esta situación adversa, ha surgido una iniciativa solidaria que ofrece un rayo de esperanza.

La plataforma educativa OpositaFijo ha anunciado un plan de acogida urgente para los alumnos afectados por el cierre de Innova, ofreciéndoles acceso gratuito e ilimitado a su plataforma de formación. Esta medida incluye clases en directo impartidas por un equipo de preparadores especializados, grabaciones de las clases, simulacros de examen y otros recursos educativos diseñados para ayudar a los estudiantes a continuar su preparación para las oposiciones.

Javier Ramírez, director de OpositaFijo, ha destacado el compromiso de su empresa con la educación y su deseo de apoyar a los estudiantes que se han visto perjudicados por esta situación. Esta iniciativa representa un ejemplo de solidaridad y responsabilidad social, y demuestra que, incluso en momentos difíciles, es posible encontrar soluciones y ayudar a los demás.

La respuesta de OpositaFijo ha sido recibida con gratitud por los alumnos afectados, quienes ven en esta oferta una oportunidad para continuar con sus estudios y alcanzar sus objetivos profesionales. La situación de la academia Innova sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el sector educativo, y de la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes





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