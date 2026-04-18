Cierre del Estrecho de Ormuz Dispara el Precio del Petróleo: ¿Por Qué Tarda en Bajar?

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán provoca una subida inmediata en los precios del petróleo, mientras que su reapertura no se traduce en una bajada proporcional. Periodista económico explica las razones detrás de esta dinámica y la imposibilidad de volver a los precios anteriores.

El estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio petrolero mundial, se ha transformado en un escenario crucial de las hostilidades en Oriente Medio. La República Islámica de Irán , tras varios días de un cese al fuego y en un contexto de negociaciones intrincadas con Estados Unidos , a quien acusa de quebrantar el acuerdo, anunció este sábado el cierre de esta estratégica vía marítima.

Este hecho genera una interrogante recurrente en los mercados globales: ¿por qué la apreciación del crudo es tan inmediata ante un cierre, mientras que su descenso al reabrirse es notablemente más pausado o incluso inexistente? José María Camarero, avezado periodista económico del diario ABC, arroja luz sobre este fenómeno.

Según Camarero, la reacción de las estaciones de servicio al inminente cierre del estrecho no se hizo esperar. El temor a una interrupción en el suministro y la previsión de que los precios de reposición serían considerablemente más elevados impulsaron una subida inmediata en los surtidores. A esta dinámica se suma la reciente rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un alivio fiscal que, según el experto, ha sido completamente absorbido por el incremento de los precios del diésel y la gasolina.

La situación actual, por lo tanto, no se caracteriza tanto por una lentitud en la bajada de precios, sino más bien por el establecimiento de nuevos mínimos que difieren drásticamente de los previos al conflicto. Camarero enfatiza que, a raíz de este choque energético originado por la guerra, el diésel y la gasolina difícilmente regresarán a los niveles de precios que conocíamos anteriormente.

Esta afirmación se sustenta en el análisis de crisis energéticas previas, donde se observa un patrón similar. Cada evento de esta magnitud tiende a establecer nuevas bases de referencia para la fluctuación de los precios, impidiendo un retorno a la supuesta normalidad anterior.

El periodista económico señala que la verdadera normalización, es decir, el retorno a precios pre-guerra, se materializará cuando el precio del diésel vuelva a situarse por debajo del de la gasolina, que es su estado natural y económico lógico. La guerra, en la visión de Camarero, ha provocado una profunda distorsión en la estructura de precios del diésel, una alteración que, lamentablemente, no se vislumbra un desenlace a corto plazo.

Las expectativas para el inicio de la semana no son alentadoras en cuanto a una reversión de esta tendencia. La volatilidad y la incertidumbre generadas por la situación geopolítica continúan siendo los principales impulsores del mercado energético, dejando a los consumidores a merced de los vaivenes de las tensiones internacionales y sus repercusiones directas en el bolsillo. La interconexión entre la estabilidad geopolítica y la asequibilidad de la energía se manifiesta una vez más de forma dramática, evidenciando la fragilidad de un sistema dependiente de puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz.





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