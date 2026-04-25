Cierre Definitivo de El Molino, el Histórico Teatro de Barcelona

El emblemático teatro El Molino de Barcelona cerrará sus puertas el 30 de junio debido a problemas con las quejas vecinales y la necesidad de obras de insonorización. La empresa gestora, BEM, ha confirmado la noticia.

El emblemático teatro El Molino de Barcelona cerrará sus puertas definitivamente el 30 de junio próximo, según han confirmado fuentes de la empresa BEM , actual gestora del espacio.

Esta noticia, previamente adelantada por El Periódico, marca el fin de una era para uno de los locales más históricos y representativos de la vida nocturna y el espectáculo de la ciudad condal. La sala continuará operando con normalidad hasta esa fecha, ofreciendo funciones los fines de semana, siendo el último espectáculo programado el 27 de junio.

La decisión de cerrar El Molino no ha sido tomada a la ligera, sino que responde a una serie de dificultades y desafíos que la empresa BEM ha enfrentado en los últimos meses. Principalmente, las constantes quejas vecinales relacionadas con el ruido generado por las actuaciones han obligado a la empresa a considerar la realización de costosas obras de insonorización.

Además, estas quejas han derivado en una restricción significativa del horario de funcionamiento del teatro, limitando las representaciones a los fines de semana, lo que ha afectado negativamente a su viabilidad económica. La empresa BEM, conocida también por la organización del festival Cruïlla, ha evaluado todas las opciones posibles antes de llegar a la conclusión de que el cierre era la única solución viable para evitar mayores pérdidas y garantizar la sostenibilidad de sus otras actividades.

El Molino tiene una rica y fascinante historia que se remonta a 1898, cuando abrió sus puertas como un cabaret que rápidamente se convirtió en un símbolo de la Barcelona modernista y un punto de encuentro para artistas, intelectuales y bohemios. A lo largo de sus más de cien años de existencia, el teatro ha experimentado diferentes etapas y transformaciones, adaptándose a los cambios sociales y culturales de la ciudad.

En 1997, El Molino cerró por primera vez, sumiendo a sus seguidores en la tristeza y la incertidumbre. Sin embargo, la llama de este legendario espacio nunca se apagó por completo, y en 2010, tras una profunda renovación, el teatro volvió a abrir sus puertas, recuperando su antiguo esplendor y ofreciendo una programación variada y atractiva.

En los años siguientes, la gestión del teatro pasó por diferentes manos, incluyendo la empresa Ociopuro, que finalmente se declaró en suspensión de pagos, lo que generó un periodo de inestabilidad y preocupación por el futuro del local. En 2021, el Ayuntamiento de Barcelona adquirió la propiedad del teatro, con el objetivo de preservar su legado y garantizar su continuidad como un espacio cultural de referencia.

Posteriormente, en 2024, la gestión del teatro fue cedida a la empresa BEM, que se encargó de revitalizar el espacio y ofrecer una programación de calidad, con actuaciones musicales en directo de diferentes géneros, desde el jazz hasta las canciones de autor, y un aforo reducido de 250 espectadores. El cierre de El Molino representa una pérdida significativa para el panorama cultural de Barcelona y para todos aquellos que han disfrutado de sus espectáculos a lo largo de los años.

El teatro ha sido un escenario para numerosos artistas de renombre y un trampolín para jóvenes talentos, contribuyendo a la difusión y promoción de la música y el espectáculo en la ciudad. La decisión de BEM, aunque comprensible dadas las circunstancias, ha generado una gran decepción entre los amantes del cabaret y la música en vivo.

Se espera que el Ayuntamiento de Barcelona, como propietario del teatro, explore nuevas opciones para su futuro, buscando una solución que permita preservar su legado y garantizar su reapertura en el futuro. La noticia ha provocado un debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de los vecinos y la promoción de la actividad cultural en la ciudad.

Es fundamental que se establezcan mecanismos de diálogo y colaboración entre las diferentes partes implicadas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El Molino, más que un simple teatro, es un símbolo de la identidad cultural de Barcelona y un testimonio de su rica historia. Su cierre deja un vacío difícil de llenar y un legado que perdurará en la memoria de todos aquellos que han tenido la suerte de disfrutar de su magia





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