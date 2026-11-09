Cierre de servidores y retiro de juegos en PlayStation para noviembre y diciembre de 2026

Destruction AllStars, NBA 2K25 y títulos de GameMill cesarán operaciones en PlayStation en noviembre y diciembre de 2026 por vencimiento de licencias o reestructuración.

La recta final de 2026 marca un punto de inflexión crítico para el ecosistema de videojuegos de Sony, donde una nueva oleada de desactivaciones de servidores y retiros de catálogos digitales afectará a la plataforma PlayStation. Este período de transición implica cambios operativos significativos que impactarán directamente en la experiencia de juego de los usuarios, especialmente en lo que respecta a las funciones multijugador en línea y la disponibilidad comercial de ciertos títulos en la tienda digital. Aunque la magnitud de esta limpieza de catálogo es menor en comparación con ciclos anteriores, las modificaciones planeadas para noviembre y diciembre de 2026 son esenciales para entender el futuro inmediato de la infraestructura online de Sony.

Cesamiento definitivo de Destruction AllStars

La noticia más relevante para la comunidad de PlayStation 5 recae sobre el título exclusivo desarrollado por Sony Interactive Entertainment, Destruction AllStars, cuyo ciclo de vida en línea llegará a su fin total el próximo 25 de noviembre de 2026. Este evento de cierre implica que la mayor parte del contenido del juego, incluyendo elementos que tradicionalmente se consideraban de un solo jugador, quedará inaccesible debido a la dependencia de los servidores centrales para su funcionamiento. Solo un número reducido de desafíos arcade, cuya mecánica es autónoma, podría permanecer operable tras esta fecha límite, lo que representa una pérdida significativa de funcionalidad para los poseedores del título.

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Desconexión de NBA 2K25 y Zenith Nexus

El calendario de apagones digitales continúa con el cierre de los servidores de NBA 2K25, el cual está programado para el 31 de diciembre de 2026 en sus versiones para consolas PS5 y PS4. A diferencia de Destruction AllStars, este título deportivo mantendrá la operatividad de sus modos fuera de línea, permitiendo a los usuarios disfrutar de las experiencias locales sin interrupciones. Paralelamente, el espacio virtual del Metaverso experimentará una reducción con la desaparición de Zenith: Nexus, elMMO diseñado específicamente para la casaca PlayStation VR2, cuyo cierre oficial se fijó para el 18 de diciembre de 2026, consolidando una tendencia de contracción en las plataformas de realidad virtual.

Retiro de franquicias de GameMill por licencias

El editor GameMill lidera la iniciativa de retirada de contenidos de la PlayStation Store debido a la expiración de los derechos de licencia comercial, un proceso que afectará a títulos basados en franquicias de alto reconocimiento como Avatar: The Last Airbender Quest for Balance, disponible tanto para PS5 como para PS4. Asimismo, la saga Street Outlaws verá la eliminación de Street Outlaws: The List en la consola PS4 y Street Outlaws 2: Winner Takes All para PS5. Todas estas bajas están programadas para el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que la comercialización digital de estas obras concluirá en esa fecha.

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Reestructuración de Synduality y cierre móvil

En un movimiento estratégico diferente, Bandai Namco implementará un cambio drástico en Synduality: Echo of Ada el 18 de diciembre de 2026, eliminando por completo las microtransacciones dentro del juego. Esta decisión es el primer paso de una reestructuración profunda destinada a convertir el título de disparos en un servicio exclusivamente centrado en el jugador individual, con más actualizaciones previstas para 2027. De manera complementaria, el ecosistema móvil sufrirá el borrado de Ratchet & Clank: Ranger Rumble de las tiendas de aplicaciones el 21 de noviembre, cerrando el ciclo de un proyecto que nunca logró un lanzamiento masivo.

Preservación del acceso digital para los usuarios

A pesar de la retirada de juegos de las tiendas virtuales, la política de Sony garantiza que los usuarios que hayan adquirido previamente títulos como los de GameMill conservarán el acceso permanente a sus bibliotecas personales. Esto significa que las descargas y ejecuciones futuras no se verán obstaculizadas por el cierre comercial de la oferta, asegurando que la propiedad digital adquirida se mantenga intacta. Esta salvaguardia es crucial para mitigar el impacto negativo en los consumidores, diferenciando entre la disponibilidad de compra y el derecho de uso continuado de los activos ya pagados.