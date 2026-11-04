Cierre de inscripciones Trofeo Marathon Vicálvaro 2026

El plazo para inscribirse en el Trofeo Marathon Memorial Javier Manzano finaliza este mediodía. La prueba se traslada a Vicálvaro con un nuevo circuito inédito.

Las inscripciones para el Trofeo Marathon de Campo a Través-Memorial Javier Manzano finalizan este jueves al mediodía. Los atletas deben registrar su participación antes de esa fecha límite para asegurar su dorsal y evitar quedarse fuera del evento.

Nuevo Circuito En Vicálvaro Para 2026

La Agrupación Deportiva Marathon anuncia que la edición de 2026 se celebrará en una ubicación inédita: el barrio de Vicálvaro. Este cambio marca una transición significativa desde el Parque de la Cruces, donde la prueba se ha desarrollado tradicionalmente durante décadas. La mudanza responde a obras en el espacio verde carabanchelero que dificultan las tareas organizativas actuales.

Also read Consenso político y técnico en Catalunya para evitar el cierre del AVE Barcelona-Madrid: 'Es una barbaridad absoluta'

Detalles Técnicos De Las Pruebas Oficiales

El nuevo trazado en Vicálvaro incluye un circuito de dos kilómetros y otro de un kilómetro. Estas distancias sostendrán las categorías senior, sub-23 y sub-18 tanto masculinas como femeninas. Las carreras infantiles tendrán lugar sobre un recorrido más corto, variando entre los 350 y los 750 metros según el caso específico.

Historia Y Solera Del Evento Deportivo

Esta no es la primera vez que el Trofeo Marathon cambia de sede en su dilatada historia iniciada en 1960. Originalmente se disputaba en la Casa de Campo de Madrid antes de trasladarse al Parque de Las Cruces a finales del siglo XX. Otras ediciones han ocurrido en el circuito del Jarama o en Arganda del Rey.

Advertisement

Logros Y Reconocimientos Atleticos

El cartel de la edición 2026 destaca a una atleta clave con más de dos décadas en el club. Esta corredora madrileña fue campeona nacional de maratón en 2018 y cuenta con numerosos logros históricos. Su presencia refuerza el estatus de esta cita deportiva con 67 ediciones celebradas.

Premios Y Participacion Popular

Se otorgarán premios para los tres primeros clasificados en las categorías competitivas. Además, todos los participantes recibirán un obsequio por completar la carrera. El Cross Popular incluirá una categoría especial diseñada específicamente para facilitar la inclusión de todos los niveles de experiencia atlética.