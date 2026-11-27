Pedro Almodóvar recitó un poema de Ángela Figuera en el acto de cierre del PSOE en Madrid, criticando la intención del PP y Vox de derrogar la ley de memoria democrática.

Pedro Almodóvar protagonizó una de las intervenciones más emotivas y polémicas durante el acto de cierre de campaña del PSOE en Madrid. El reconocido cineasta subió al escenario para recitar un poema de la poeta Ángela Figuera Aymerich, destacando la necesidad de expresar la libertad de palabra y acción sin represalias.

Recital de Ángela Figuera y advertencia política

Durante su breve intervención, Almodóvar eligió versos que reflejan una clara postura contra la censura y el silencio imposto. Los versos leídos por el director de cine fueron: no quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto, no quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Estas palabras sirvieron como un manifiesto poético antes de pasar la palabra al siguiente orador.

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Para finalizar su participación y dar paso a la nieta de un fusilado durante el franquismo, Almodóvar dirigió un mensaje directo a la audiencia sobre la situación política actual. Lamentó explícitamente que el Partido Popular y Vox hayan anunciado su intención de derogar la ley de memoria democrática. Esta mención transformó el tono del recital de una celebración cultural a una advertencia política seria.

Contraste con el acto central del Partido Popular

La actuación del cineasta representó un contraste notable con el evento central del Partido Popular, celebrado dos días antes. Mientras la Caja Mágica se llenó para el cierre socialista, los populares tuvieron problemas para completar todas las gradas en su acto. La ausencia de público en las zonas superiores fue evidente en comparación con la afluencia masiva del evento rival.

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El acto del PP contó con la presencia de figuras clave como el líder Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la logística y la respuesta del electorado parecen haber favorecido claramente a la formación socialista en términos de asistencia física a los eventos finales de campaña.

Impacto inmediato en la recta final electoral

La intervención de Almodóvar no solo sirvió para emocionar, sino para recordar a los votantes la prioridad en materia de memoria histórica. El cineasta remató su discurso con una llamada a la acción electoral: ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo. Este mensaje final conectó la poesía con la urgencia del voto.

El evento se ha convertido en una de las sorpresas principales de la recta final de la campaña. La imagen de Almodóvar recitando versos junto a la descendencia de víctimas del franquismo proyecta una narrativa de justicia y recuperación histórica. Este contraste visual y emocional busca consolidar el apoyo del electorado en las últimas horas antes de la votación.