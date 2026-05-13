Cierre de Alligator Alcatraz: El fin del polémico centro de detención en Florida

Florida desmantelará el centro Alligator Alcatraz en junio tras enfrentar costosas batallas legales y graves denuncias por condiciones inhumanas.

El estado de Florida ha tomado la decisión definitiva de cerrar Alligator Alcatraz , el centro de detención para migrantes que se ha convertido en un símbolo de la controversia migratoria en los Estados Unidos.

Según informes detallados proporcionados por The New York Times y WFOR, una filial de CNN, el cierre se hará efectivo a principios del mes de junio. Diversas fuentes cercanas a las operaciones del recinto han confirmado que los proveedores y contratistas estatales ya han sido notificados sobre el traslado de los internos y el posterior desmantelamiento de las instalaciones.

Este centro, ubicado estratégicamente en las profundidades de los Everglades, fue concebido originalmente como una pieza clave dentro de la arquitectura de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump y apoyada fervientemente por el gobernador Ron DeSantis. Sin embargo, la realidad operativa ha sido distinta a las promesas iniciales, enfrentando una serie de desafíos logísticos y financieros que han hecho insostenible su mantenimiento a largo plazo.

Desde su inauguración el verano pasado, Alligator Alcatraz ha estado bajo el escrutinio constante de organizaciones defensoras de los derechos humanos, legisladores demócratas y grupos ambientales. El centro fue construido apresuradamente sobre la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, lo que generó una reacción inmediata de rechazo.

Las denuncias son alarmantes: testimonios de personas que visitaron el lugar describen escenas desoladoras donde cientos de migrantes eran mantenidos en jaulas, soportando temperaturas extremas y un calor sofocante propio de la zona pantanosa de Florida. A esto se suman quejas recurrentes sobre infestaciones de insectos y una alimentación deficiente que ponía en riesgo la salud de los detenidos.

A pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, ha intentado defender la calidad de las instalaciones alegando que superan los estándares de muchas prisiones federales, la presión social y las evidencias de condiciones inhumanas han sido determinantes para el debate público sobre la ética de este centro. El camino hacia el cierre no ha sido sencillo, ya que el centro ha sobrevivido a múltiples batallas judiciales.

Recientemente, un tribunal de apelaciones anuló una orden previa que exigía el desmantelamiento inmediato de la estructura. No obstante, otras demandas han logrado avances significativos, especialmente en lo que respecta al derecho fundamental de los detenidos a acceder a una defensa legal adecuada. Los fallos judiciales han obligado al estado a garantizar llamadas telefónicas confidenciales y un acceso real a los abogados, eliminando la supervisión restrictiva que imperaba anteriormente.

En el plano político, existe una contradicción notable: mientras el gobernador DeSantis afirma que el centro siempre fue una medida temporal y que ya ha cumplido su propósito, el Departamento de Seguridad Nacional ha negado cualquier presión federal para cerrar el sitio, insistiendo en que Florida es un socio fundamental en la agenda migratoria. Con una población que alcanzaba los mil cuatrocientos detenidos a principios de abril, la logística del traslado representa un desafío considerable.

Aunque no se ha especificado el destino exacto de todas las personas, DeSantis ha sugerido que podrían ser reintegradas a instalaciones gestionadas directamente por el Departamento de Seguridad Nacional. El cierre permitirá que el pequeño aeropuerto recupere sus funciones habituales, eliminando la presencia militarizada de la pista.

Este episodio deja una marca profunda en la política de Florida, evidenciando la tensión entre la voluntad política de implementar medidas restrictivas y la realidad de los costos económicos y legales que tales medidas conllevan. La clausura de Alligator Alcatraz marca el fin de un experimento operativo que, aunque defendido por sectores republicanos como una herramienta de disuasión, terminó siendo un foco de críticas internacionales y disputas legales interminables





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