El Servicio Cántabro de Salud reconoce graves fallos en el envío de citas de cribado de cáncer de mama, afectando a cerca de un millar de mujeres en Cantabria.

El Servicio Cántabro de Salud enfrenta una grave crisis operativa debido a errores masivos en la distribución de citaciones para cribado de cáncer de mama. Esta incidencia administrativa ha provocado que cerca de un millar de mujeres reciban sus convocatorias con fechas ya vencidas o con plazos insuficientes para asistir a las pruebas médicas. El desorganizado proceso de notificación está generando retrasos significativos en los diagnósticos y un aumento alarmante de incomparecencias entre las pacientes afectadas en la comunidad autónoma.

Denuncia política sobre el desastre sanitario

Agustín Molleda, candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega y secretario de Organización del PSOE de Cantabria, ha denunciado públicamente la situación que vive la comarca del Besaya. Molleda ha alertado de que diversas personas están recibiendo en sus domicilios la carta para realizarse una mamografía de control cuando la fecha de la prueba ya ha pasado. La urgencia del margen de tiempo es tan escasa que dificulta seriamente la asistencia a esas citas médicas establecidas.

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El dirigente socialista ha afirmado que no se trata de un trámite administrativo cualquiera, sino de un fallo grave en la prevención del cáncer de mama. Molleda considera intolerable que una mujer abra una carta y descubra que ya debería haber acudido días antes. Insiste en que la sanidad pública tiene la obligación ineludible de garantizar que las citaciones lleguen a tiempo para proteger la salud de las mujeres.

Exigencias de revisión inmediata del sistema

Ante la magnitud del problema, el partido socialista exige a la Consejería de Salud y al Servicio Cántabro de Salud que revisen de inmediato el procedimiento de elaboración y envío de estas comunicaciones. Se requiere determinar con precisión el alcance total de las incidencias y contactar urgentemente con todas las mujeres afectadas. El objetivo es facilitarles una nueva cita médica sin demoras añadidas que puedan poner en riesgo su salud.

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Molleda enfatiza que ninguna mujer puede quedar fuera del programa de cribado ni sufrir un retraso en su mamografía por un error de la administración. Señala que es responsabilidad de la Administración, dirigida por el consejero de Salud César Pascual del Partido Popular, garantizar que el sistema funcione correctamente. No corresponde trasladar las consecuencias de la desorganización burocrática a las pacientes que buscan atención médica.

El político también relaciona este caso con otros problemas estructurales, como los retrasos en los resultados diagnósticos del Hospital de Sierrallana y las largas listas de espera en Cantabria. Afirma que los vecinos no pueden acostumbrarse a esperar por consultas o pruebas, y ahora tampoco por recibir citas cuando la fecha ya ha vencido. Exige gestión, explicaciones claras y responsabilidades políticas por esta sucesión de fallos.

Minimización oficial y contradicciones evidentes

ElDiario.es ha verificado que el Servicio Cántabro de Salud fue notificado oficialmente sobre este problema en el reparto de citaciones por carta. La falla ha afectado especialmente a las mujeres que residen en Torrelavega y su área de influencia. Aunque las fuentes oficiales de la Consejería de Salud minimizan el alcance de la denuncia, describiéndolo como una anécdota puntual en Los Corrales de Buelna, la realidad muestra una afectación masiva confirmada por testigos.

Mientras el PSOE reclama al Ejecutivo autonómico que preside María José Sáenz de Burauga que explique desde cuándo ocurren estos fallos y cuántas mujeres se han visto afectadas exactamente, las autoridades sanitarias aseguran que el sistema de reconfirmación por SMS debería evitar el problema. Sin embargo, la evidencia de las pacientes que recibieron la notificación una vez vencida la fecha contradice esta versión oficial y evidencia la necesidad de una solución urgente y transparente.