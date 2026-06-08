Científicos de la EPA denuncian presión política para ocultar riesgos de químicos en productos de consumo durante el gobierno Trump

Empleados de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. afirman que bajo la administración Trump se les obligó a manipular evaluaciones de seguridad de químicos, ignorando efectos en grupos raciales y usando escenarios irreales para minimizar riesgos.

Los científicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) denuncian que, durante la administración Trump, han enfrentado presiones para alterar las evaluaciones de seguridad de productos químicos comunes en artículos de consumo, como limpiadores y cosméticos, con el fin de minimizar la visibilidad de sus riesgos para la salud y el medio ambiente.

Según testimonios de empleados actuales y anteriores de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación, sus supervisores los instaron a reducir la importancia de los peligros potenciales de sustancias ya presentes en estantes comerciales. Paralelamente, en el contexto de la oposición del presidente Donald Trump a políticas de diversidad, equidad e inclusión, se les ordenó ignorar el impacto diferencial de químicos en grupos raciales específicos.

Los informantes, que prefieren el anonimato por miedo a represalias, señalan que la EPA alega querer pruebas que reflejen la exposición real, pero en la práctica se les presiona para crear parámetros irreales que hagan parecer seguros a los productos. Un exempleado detalló que, ante evidencia de riesgo por contacto manual, un superior podría cuestionar: ¿Y si se usa solo una mano? ¿Y si solo un dedo? , buscando el mínimo contacto que invalide el peligro.

Esta oficina evalúa riesgos de químicos vinculados a cáncer, alteración endocrina, defectos congénitos y daños reproductivos. Las denuncias emergen cuando la EPA de Trump ha revertido regulaciones ambientales y ha colocado a exindustriales y lobistas químicos en puestos clave. Los empleados afirman que identificar riesgos suele desencadenar regulaciones, mientras que ocultarlos evita esa necesidad. Un científico que renunció calificó de anormal que cada decisión, hasta los mínimos detalles, tenga un motor político.

Añaden que ya no pueden oponerse tras la eliminación de contratos sindicales y suspensiones a quienes firmaron cartas de protesta. La EPA, en comunicado a CNN, defendió su rigor científico: afirma implementar un decreto presidencial sobre restablecimiento de la ciencia de referencia, usando escenarios realistas, transparencia en supuestos y conclusiones reproducibles, basándose en literatura revisada por pares, datos reales y modelos adecuados.

Sin embargo, los trabajadores de carrera describen una brecha creciente con los designados políticos, quienes buscan restringir la definición de peligros. La categoría de esta noticia es Ciencia y Tecnología, con temas que incluyen regulación ambiental, salud pública, productos químicos, políticas científicas y presión política





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