Ciberviolencia entre jóvenes: Un 57% la ha sufrido y un 26% la ha ejercido

Un estudio revela que la ciberviolencia es una realidad común entre los jóvenes españoles, con altos índices de victimización, agresión y presencialidad. La campaña 'Desconecta la ciberviolencia' busca concienciar y prevenir este problema.

La ciberviolencia se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos jóvenes , con un 57% de los encuestados entre 15 y 29 años habiendo sufrido alguna forma de agresión digital en el último año.

Esta cifra asciende al 69% entre los adolescentes de 15 a 19 años, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo de edad. El estudio 'Código 505.

Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', realizado por Fad Juventud a partir de una encuesta a 1.500 jóvenes residentes en España, revela que la ciberviolencia no solo se manifiesta como un acto sufrido, sino también como uno ejercido, con un 26% de los jóvenes admitiendo haber participado en conductas agresivas en línea. Además, un significativo 51% ha presenciado situaciones de violencia digital en su entorno cercano, lo que indica una amplia exposición a este fenómeno.

Las formas más comunes de ciberviolencia incluyen insultos y expresiones difamatorias (64%), difusión no consentida de imágenes íntimas (50%) y control digital de la pareja (48%). La permisividad hacia ciertas conductas agresivas es preocupante. Un 21% de los encuestados considera justificable presionar a la pareja para que deje de interactuar con alguien en redes sociales, lo que refleja una normalización del control y la vigilancia en las relaciones.

Esta tolerancia se ve reforzada por el hecho de que el 79% de quienes admiten haber ejercido violencia en línea también han sido víctimas de ciberviolencia, sugiriendo un ciclo de agresión y victimización. La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, enfatiza la necesidad de comprender cómo se perciben y se viven estas experiencias para poder prevenirlas eficazmente.

El estudio también destaca que la violencia digital a menudo trasciende el ámbito en línea, con un 18% de los jóvenes reportando agresiones tanto en línea como fuera de ella, especialmente entre los adolescentes. Además, un alarmante 98% de los jóvenes ha sufrido violencia sexual en internet cuando eran menores, según datos de Save The Children.

Las niñas y jóvenes son particularmente vulnerables a los efectos de la ciberviolencia, identificando con mayor frecuencia las agresiones digitales y experimentando un mayor impacto emocional. Un 25% de las chicas que han sufrido agresiones digitales se han sumido en un estado de apatía, diez puntos porcentuales más que los chicos. Las víctimas de violencia entre iguales también muestran mayores niveles de aislamiento y una mayor exposición a situaciones reiteradas de agresión.

A pesar de la gravedad de estas experiencias, un 29% de las víctimas no toman ninguna medida para afrontar las agresiones, a menudo minimizando la situación o considerándola como una parte normal de la vida en internet. En respuesta a esta preocupante realidad, Fad Juventud ha lanzado la campaña de sensibilización social 'Desconecta la ciberviolencia', con el objetivo de involucrar a adolescentes, jóvenes, familias y la sociedad en general en la prevención y el abordaje de este problema.

La campaña busca generar conversación social sobre la ciberviolencia y visibilizar un fenómeno que a menudo permanece oculto





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