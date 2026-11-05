Hackers rusos basados en España ejecutan falsas alertas de bomba en 13 aeropuertos y ciberguerra contra infraestructuras críticas del país y Francia.

El caos se ha desatado este jueves en el aeropuerto de Atenas y en otros doce aeropuertos europeos debido a falsas amenazas de bomba enviadas por ciberdelincuentes. Este evento masivo ha afectado a un total de 27 vuelos, incluyendo tres que operaban en territorio español, interrumpiendo gravemente la conectividad aérea continental. Esta oleada de alertas falsas coincide con una serie de ciberataques coordinados dirigidos contra neveras de supermercados y bancos de sangre en Francia, revelando una escalada en la guerra híbrida digital.

Cyberoperaciones rusas contra España y Francia

Estos ataques están atribuidos a hackers rusos que operan desde España hace cuatro años, marcando un período de intensificación en sus actividades hostiles. La organización ha ejecutado más de 500 ciberataques en este tiempo, destacando uno particularmente grave durante las elecciones generales de 2023. En esa ocasión, se vieron afectadas importantes instituciones del Estado, demostrando la capacidad de infiltración y el impacto disruptivo del grupo en la democracia y la logística del país.

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Liderazgo y detenciones operativas clave

El líder español de esta organización, conocido bajo el alias 'El Desinformador Ruso', es un profesor de 37 años que reclutaba miembros en el territorio. Se encuentra actualmente huido en Rusia mientras la Interpol lo busca activamente para su extradición. Por otro lado, el cerebro operativo, un ciudadano italiano, fue detenido este verano tras provocar graves perturbaciones en diversas infraestructuras. La detención de este operador clave fue un punto de inflexión, aunque no detuvo las acciones del grupo.

Represalias y ataques a infraestructuras críticas

Tras la detención del operador italiano, la organización tomó represalias inmediatas, ejecutando ocho ataques informáticos en un solo fin de semana en España. Estos ataques han targeteado al Ministerio del Interior, la web de Correos y la Junta Electoral, interrumpiendo servicios públicos esenciales. La más grave de estas intervenciones ocurrió en 2023, cuando las webs de Moncloa, INE, Renfe y una empresa de autobuses dejaron de funcionar, colapsando la información oficial durante el proceso electoral.

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España como punto estratégico para hackers

España se ha consolidado como el sexto país preferido por estos hackers rusos para actuar, aprovechando su ubicación geográfica y su infraestructura digital. El grupo ha atacado ayuntamientos y, el día antes de las alertas aéreas, comprometió la web de Casa Real. Los ataques no son casuales; llegaron justo después de que España reconociera públicamente que había soldados ucranianos entrenándose en territorio nacional. Esta secuencia sugiere una motivación política clara para desestabilizar y generar ruido informativo.

Impacto en salud pública y agua potable

La versatilidad maliciosa del grupo se evidenció al boicotear la refrigeración de una bodega en Jaén y sabotear los motores de agua potable en un embalse de Canarias. La Policía describió estas acciones como únicas en su historia por la gravedad de los riesgos sanitarios y ecológicos. El líder 'El Desinformador Ruso' ha sembrado el caos desde su móvil, utilizando una metodología que combina desinformación política con ataques físicos a servicios básicos, dejando un rastro de vulnerabilidad en las redes críticas del país.