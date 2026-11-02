Ciberataque masivo paraliza refrigeración de supermercados en Europa

Un ciberataque coordinado afecta sistemas de frío de cadenas como Delhaize y Musgrave en Bélgica, Luxemburgo y otros países europeos, causando graves pérdidas.

Decenas de supermercados en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia e Irlanda han sufrido un ciberataque coordinado durante la madrugada del lunes que comprometió sus sistemas de refrigeración. Los piratas informáticos lograron controlar equipos remotos, provocando un aumento repentino de la temperatura en frigoríficos y congeladores con subidas de hasta 15 grados centígrados. Este incidente tecnológico ha generado una interrupción crítica en la cadena de frío comercial, obligando a las grandes cadenas a gestionar emergencias operativas inmediatas para preservar la seguridad alimentaria de sus consumidores.

Mecanismo del ataque a sistemas de frío

El denominador común de estos incidentes es que los sistemas de congelación han experimentado un aumento súbito de la temperatura, alcanzando picos de hasta 15 grados centígrados sobre lo normal. El método es similar al empleado en otro ataque detectado el mismo lunes en establecimientos de Suecia, donde se registraron incidencias en 150 establecimientos, y con efectos también en Bélgica y Países Bajos. Los equipos atacados permiten controlar a través de internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, lo que facilita a los técnicos detectar y solucionar averías a distancia, pero en los casos en que los sistemas no contaban con las medidas de seguridad adecuadas, se volvieron vulnerables.

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Los dispositivos comprometidos estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas, lo que facilitó la infiltración maliciosa. A los ataques registrados en Bélgica y Luxemburgo, se suma que al menos otro ciberataque contra los sistemas de refrigeración y congelación ocurrió esta noche según ha explicado el proveedor de equipos de refrigeración Danfoss. La compañía ha confirmado la naturaleza del incidente, aunque no ha querido revelar los nombres de las víctimas específicas por el momento, y no se tiene constancia oficial de que las grandes cadenas de supermercados neerlandesas hayan resultado afectadas directamente.

Posiciones de las cadenas y respuesta operativa

Delhaize ha confirmado que un incidente informático afecta a sus sistemas de refrigeración en varios establecimientos, mientras que Carrefour Bélgica ha informado de problemas en quince tiendas. El responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas explicó a los medios locales que se despertó por las alarmas en su teléfono alrededor de las tres de la madrugada. Al acudir inmediatamente a uno de sus supermercados, descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente, confirmando la naturaleza técnica del fallo.

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Un portavoz de Delhaize declaró que nuestros equipos están trabajando intensamente para evaluar por completo la situación. Compartiremos más información tan pronto como nos sea posible. Stephan Moelans, director general de Sabcobel, una empresa especializada en instalaciones frigoríficas, señaló a la agencia Belga que empezamos a movilizar técnicos desde la una de la madrugada para controlar la situación. Musgrave, la firma propietaria de SuperValu en Irlanda, ha confirmado en un comunicado que el ataque ha afectado a un modelo específico de refrigeración, alineándose con las informaciones de RTE, la radiotelevisión pública irlandesa, que publicó detalles sobre el incidente.

Impacto en el mercado y consecuencias inmediatas

Los establecimientos afectados han tenido que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros han sufrido pérdidas de mercancías y han tenido que desechar productos por la interrupción de la cadena de frío. La interrupción del servicio ha generado pérdidas económicas significativas para los propietarios de las tiendas y ha planteado desafíos logísticos mayores para las cadenas de distribución alimentaria en Europa. Los medios locales han reportado que varios congeladores alcanzaron temperaturas de unos 15 grados centígrados debido al fallo de los compresores controlados remotamente.

También medios locales informan de incidentes similares en Irlanda, donde RTE publicó reportes sobre el ciberataque. Danfoss y portavoces de otras compañías han trasladado al diario que varios congeladores quedaron fuera de servicio tras alcanzar súbitamente temperaturas de hasta 50 grados en otros contextos de ataques previos. La situación ha requerido la intervención urgente de equipos técnicos especializados para restaurar las configuraciones de seguridad y evitar la pérdida total del inventario perecedero en las tiendas afectadas por esta ola de ataques coordinados en toda Europa.