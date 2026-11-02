Ciberataque masivo desactiva frigoríficos en supermercados europeos

Un ciberataque coordinado ha provocado el fallo masivo de sistemas de refrigeración en supermercados de siete países europeos, incluyendo Bélgica, Suecia y Países Bajos.

Un ataque cibernético de gran escala ha paralizado los sistemas de refrigeración en decenas de supermercados distribuidos en siete naciones europeas. La infraestructura crítica de almacenamiento de alimentos en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, los Países Bajos, Estonia y Finlandia sufrió un fallo masivo que provocó el calentamiento inmediato de congeladores y cámaras frigoríficas. Este incidente representa una amenaza significativa para la cadena de suministro de alimentos perecederos en la región.

El alcance del ataque a Sabcobel y Delhaize

Aproximadamente 40 supermercados de la cadena Delhaize en Bélgica y Luxemburgo fueron impactados directamente por esta vulnerabilidad explotada. Los evaporadores de las unidades fabricadas por Sabcobel, una empresa belga que gestiona estos sistemas, entraron en un modo de descongelación forzada. Este mecanismo causó un aumento drástico de la temperatura interna de las cámaras, repitiendo tácticas similares a las observadas en un incidente anterior en Francia durante el mes pasado. La Agencia de Noticias Belga confirmó que el director ejecutivo de Sabcobel, Stephan Moelans, declaró que el evento fue un ciberataque deliberado. La compañía trabajó sin descanso durante la noche y la mañana para desconectar las unidades afectadas de la red informática.

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Consecuencias económicas y pérdidas millonarias

Los medios de comunicación locales reportan que se debió desechar alimentos valorados en varios millones de euros debido al deterioro causado por el calor. En la localidad flamenca de Hoeilaart, en el norte de Bélgica, una sucursal de Delhaize informó al sitio web Het Laatste Nieuws que había perdido 100.000 euros, equivalentes a US$112.145, en productos perecederos. El gerente de esa sucursal indicó que esta cifra no incluía las pérdidas adicionales derivadas del cierre temporal de la tienda. En Suecia, la capital Estocolmo fue testigo de empleados de la cadena ICA desechando bolsas de comida en mal estado, lo que evidencia la gravedad logística del evento.

Vulnerabilidades técnicas y medidas de seguridad

Según Stephan Moelans, desde el ataque en Francia a principios de octubre, Sabcobel había estado trabajando para proteger los frigoríficos de sus clientes contra esta vulnerabilidad específica. Sin embargo, las unidades requerían modificaciones físicas en lugar de simples actualizaciones de software para garantizar la seguridad. La mayoría de los supermercados en Europa están conectados a internet, lo que permite el mantenimiento remoto, pero también abre la puerta a estos riesgos. Moelans señaló que la solución más segura es gestionar los frigoríficos a través de una conexión segura a la red, una opción que la mayoría de sus clientes adoptaron tras el atentado en Francia.

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Respuesta de otras cadenas y agencias de seguridad

Carrefour, la cadena francesa, confirmó que el incidente afectó a 15 de sus tiendas en Bélgica y tomó medidas inmediatas para mantener la apertura de sus establecimientos. El Grupo Colruyt, que opera tiendas Spar en Bélgica mediante franquicias, declaró a Reuters que cinco de sus tiendas sufrieron ataques en sus sistemas. En Suecia, ICA y Coop fueron afectadas; una sucursal de ICA en Sjöbo anunció que los piratas informáticos ajustaron la temperatura a 50 grados, mientras que Coop indicó que la situación estaba contenida. En los Países Bajos, al menos 17 empresas, incluyendo carnicerías y comercios locales, fueron impactadas según Danfoss, el fabricante danés.

Amenazas globales y respuesta institucional

Las agencias nacionales de ciberseguridad de Bélgica y Suecia monitorearon de cerca el incidente para mitigar daños. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido declaró que colabora con socios internacionales para comprender los detalles técnicos, aunque no se reportaron hechos similares en territorio británico. En Irlanda, 13 supermercados de la cadena SuperValu, propiedad de Musgrave Group, sufrieron un incidente cibernético limitado a un modelo específico de refrigerador. En Finlandia, la cadena Kesko inició una investigación interna sobre la causa del problema, demostrando que la amenaza cibernica a la infraestructura alimentaria europea es transversal y grave.