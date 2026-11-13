Ciberataque global afecta servicios de Microsoft y correos electrónicos

Una falla masiva en la nube de Microsoft detuvo correos, Teams y Copilot. El Ministerio de Transformación Digital confirma que la infraestructura local protegió a muchos empleados públicos durante la interrupción global de servicios.

Una interrupción masiva en los servicios de Microsoft ha afectado gravemente a millones de usuarios en todo el mundo este viernes, generando caos operativo en empresas y administraciones públicas. La compañía, reconocida como la mayor empresa de software del mundo, mantiene fallos graves en cerca de veinte herramientas corporativas y educativas tras una falla en su infraestructura en la nube. La situación dificulta el acceso al correo electrónico, la gestión de reuniones y el uso de inteligencia artificial para profesionales y estudiantes por igual.

Problemas en la nube de Microsoft

La compañía ha reconocido públicamente los problemas que enfrenta su infraestructura global. El sitio web de monitoreo Downdetector confirma que la magnitud de la incidencia ha generado un volumen significativo de reportes de usuarios impactados por la caida de los servicios esenciales. Esta interrupción no solo afecta la disponibilidad de aplicaciones, sino que también interrumpe flujos de trabajo críticos que dependen de la conectividad constante a las plataformas de la firma de software.

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Ministerio de Transformación Digital

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital han explicado que la mayoría de los correos electrónicos de los empleados públicos están alojados en centros de datos propios. Esta estructura tecnológica ha permitido que el impacto en la administración sea menor comparado con otros sectores que dependen totalmente de soluciones externas. La separación entre la gestión interna de datos y las herramientas en la nube ha actuado como un mecanismo de contención efectivo ante la crisis global actual.

Herramientas en la nube

Sin embargo, no todos los sistemas han permanecido intactos. Los usuarios que utilizan aplicaciones como la plataforma de comunicación Teams o el asistente conversacional de IA Copilot, que sí están en la nube, se están viendo alterados. Estas herramientas, fundamentales para la colaboración en tiempo real y la asistencia inteligente, no han logrado evitar los efectos de la falla generalizada en los servidores de la empresa.

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Impacto en el trabajo diario

La continuidad operativa se ha visto comprometida para aquellos que dependen exclusivamente de las suites de productividad en línea. La falta de acceso a la plataforma de comunicación y a los asistentes de inteligencia artificial ha obligado a los usuarios a buscar alternativas temporales o a retrasar tareas urgentes. La situación refleja la vulnerabilidad de depender de unos pocos proveedores globales para las operaciones diarias del sector tecnológico y administrativo.

Respuesta y seguimiento técnico

El último parte técnico publicado por la empresa detalla el alcance de la interrupción en los centros de datos globales. Los equipos de ingeniería trabajan en la restauración de la normalidad en las cerca de veinte herramientas afectadas. La recuperación completa depende de la estabilización de los servicios en la nube y de la sincronización de datos entre los centros de procesamiento de la organización a nivel mundial.