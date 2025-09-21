Ciberataque en Aeropuertos: Bruselas, Londres y Berlín Sufren Interrupciones en el Tráfico Aéreo

Un ciberataque afecta a aeropuertos en Bruselas, Londres y Berlín, causando cancelaciones y retrasos. La Unión Europea pide más inversión en ciberseguridad ante la creciente amenaza de ataques informáticos.

El Aeropuerto de Bruselas sigue sufriendo interrupciones significativas en su tráfico aéreo este domingo, a raíz del ciberataque que se produjo el viernes pasado. Un total de 44 vuelos programados para salir hoy han sido cancelados, y otros 28 vuelos de llegada también se han visto afectados.

El ataque informático, dirigido contra el proveedor de servicios de facturación y embarque del aeropuerto belga, ha extendido sus consecuencias a otras bases aéreas importantes, incluyendo Heathrow en Londres y el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo en Alemania. Este incidente se suma a una serie de ciberataques previos que han impactado a diversas empresas y entidades públicas a nivel global, incrementando la preocupación por la seguridad cibernética en la infraestructura crítica. La portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, ha informado que, además de las cancelaciones, seis vuelos más que tenían como destino la capital belga han sido redirigidos. A pesar del despliegue de personal adicional por parte del aeropuerto para mitigar los efectos del ataque, se han mantenido las largas colas y los retrasos durante todo el domingo. La implementación de procesos manuales para el check-in y el embarque, debido a la afectación de los sistemas automatizados, ha generado demoras considerables y ha dificultado la fluidez de las operaciones. Las fuentes tanto del aeropuerto como de las aerolíneas operadoras sugieren que las alteraciones persistirán durante este domingo, y la incertidumbre sobre si se logrará una normalización de las operaciones para el lunes sigue presente. El ciberataque, que se desencadenó en la tarde-noche del viernes, tuvo como objetivo a Collins Aerospace, una empresa proveedora de servicios a múltiples aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo y subsidiaria del grupo estadounidense de defensa RTX, anteriormente conocido como Raytheon.\El Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo también ha experimentado problemas este domingo, derivados del ciberataque a Collins Aerospace, cuyo origen aún se desconoce. La empresa Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, responsable de la gestión del aeropuerto, ha reconocido la existencia de “algunos problemas” en los procesos de facturación, los cuales se están realizando manualmente. El aeropuerto ha reportado la “movilización” de personal para hacer frente a la situación, y este esfuerzo ha comenzado a mostrar resultados positivos. Según fuentes de la compañía, los procesos se estabilizaron desde el mediodía del sábado, logrando una situación relativamente tranquila y fluida para el check-in. El aeropuerto de Berlín anticipa un aumento en el flujo de pasajeros que salen de la capital alemana durante el domingo y el lunes, coincidiendo con la celebración de la Maratón de Berlín, un evento deportivo de renombre internacional que se espera atraiga a 80.000 personas de 160 nacionalidades diferentes, según las estimaciones de la radiotelevisión de los estados federados de Berlín y Brandeburgo. La confluencia de este evento con los problemas derivados del ciberataque plantea desafíos adicionales para la gestión del aeropuerto y exige una mayor coordinación para minimizar las interrupciones y garantizar una experiencia segura y eficiente para los viajeros.\En respuesta a la situación, la comisaria europea de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, hizo un llamado a la Unión Europea este sábado para que invierta en la preparación ante las amenazas “reales y complejas” que se presentan actualmente, como el ciberataque que ha provocado caos en diversos aeropuertos. A través de un mensaje en redes sociales, Lahbib enfatizó la necesidad de invertir en la preparación para asegurar que se esté listo para cualquier eventualidad. Esta declaración subraya la creciente importancia de la seguridad cibernética y la resiliencia de la infraestructura crítica ante ataques informáticos cada vez más sofisticados. La respuesta a estos incidentes requiere una colaboración a nivel europeo, incluyendo la inversión en tecnologías de seguridad, el desarrollo de protocolos de respuesta rápida y la capacitación de personal especializado. La situación actual en los aeropuertos de Bruselas y Berlín-Brandeburgo sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y de la necesidad de una acción proactiva y coordinada para protegerlas





