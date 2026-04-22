Ciadi rechaza el recurso de Colombia y obliga al pago de más de 500 millones de dólares a Telefónica

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la solicitud de Colombia para suspender el pago de más de 500 millones de dólares a Telefónica, confirmando un fallo anterior a favor de la empresa española en una disputa que se remonta a 1994. La decisión se basa en la falta de una garantía financiera por parte del Estado colombiano.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ( Ciadi ) ha emitido un fallo adverso para el Estado colombiano en su disputa con la multinacional española Telefónica , rechazando su recurso para suspender el pago de una suma superior a los 500 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 427,1 millones de euros.

Esta decisión, anunciada este miércoles, pone fin a una larga batalla legal que se remonta a 1994 y que ha resultado en una victoria significativa para Telefónica. El comité ad hoc del Ciadi fundamentó su rechazo en un fallo técnico crucial: la falta de una garantía financiera por parte del Estado colombiano.

Según las reglas del procedimiento arbitral, Colombia estaba obligada a presentar una póliza que asegurara el pago de la cantidad reclamada en caso de que su recurso de nulidad no fuera aceptado. El plazo para constituir esta garantía era de 30 días, y el Estado no cumplió con este requisito formal, lo que automáticamente invalidó su solicitud de suspensión del pago.

El origen de este conflicto se encuentra en un arbitraje ganado previamente por Telefónica en noviembre de 2024, donde se le otorgaron 379,8 millones de dólares más intereses compuestos del 5%. Esta compensación se determinó como resultado de las pérdidas sufridas por la empresa española debido a acciones consideradas perjudiciales por parte del gobierno colombiano hacia sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones.

Telefónica argumentó que Colombia no cumplió con su obligación de brindar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras, específicamente en relación con las medidas adoptadas por el Estado para revertir activos relacionados con su negocio de telecomunicaciones en el país sudamericano. La disputa se intensificó cuando el Estado colombiano implementó diversas acciones destinadas a recuperar el control de activos clave en el sector de las telecomunicaciones, lo que obligó a Telefónica a realizar un desembolso de 379,8 millones de dólares en 2017.

Este desembolso inicial, sumado a los intereses acumulados y las costas judiciales, eleva la cifra total que Colombia deberá pagar a Telefónica a más de 500 millones de dólares. El tribunal arbitral internacional, conformado en 2018 por un panel de tres miembros, analizó exhaustivamente las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir su veredicto.

La situación actual implica que Colombia no solo deberá pagar la cuantía principal de 379,8 millones de dólares, sino también los intereses compuestos del 5% acumulados desde la fecha del arbitraje original, así como las costas judiciales generadas durante todo el proceso legal. Este pago representa una carga financiera considerable para el Estado colombiano, especialmente en un contexto económico global desafiante.

La decisión del Ciadi subraya la importancia de cumplir con los procedimientos y requisitos formales en los arbitrajes internacionales, así como el compromiso de los Estados con la protección de las inversiones extranjeras. La falta de una garantía financiera, un detalle aparentemente menor, resultó ser el factor determinante en el rechazo del recurso colombiano y en la confirmación de la obligación de pago.

Además de este litigio, Telefónica ha estado activa en la reestructuración de sus activos a nivel global, como se evidencia en la reciente venta de su filial en México por 389 millones de dólares. Este movimiento estratégico sugiere una estrategia de optimización de recursos y un enfoque en mercados con mayor potencial de crecimiento.

El caso de Colombia sirve como un recordatorio para los gobiernos de la necesidad de mantener un marco legal transparente y predecible para atraer y proteger las inversiones extranjeras, evitando así costosos y prolongados litigios internacionales





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