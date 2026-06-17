Christina Koch recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 por sus logros en la exploración espacial

La astronauta de la NASA Christina Koch ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, reconociendo su trayectoria científica y su contribución a la paz y el progreso humano. Koch estableció récords de permanencia en el espacio y realizó la primera caminata espacial femenina. Entre los detalles, la candidatura fue seleccionada entre 36 de 16 países, y el jurado destacó su papel inspirador. Durante una rueda de prensa, Koch compartió experiencias personales y anécdotas técnicas, como la reparación del retrete espacial. Los premios Princesa de Asturias incluyen una escultura de Joan Miró y 50.000 euros, y en esta edición también se han otorgado galardones en otras categorías como las Artes, Ciencias Sociales y Deportes.

La astronauta de la NASA Christina Koch , nacida en Grand Rapids , Michigan, en 1979, ha recibido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Este galardón, uno de los ocho que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias, reconoce su labor en la defensa de los derechos humanos, la paz y el progreso de la humanidad. Koch, ingeniera eléctrica y física, posee dos récords destacados: permaneció 328 días ininterrumpidos en el espacio, superando el anterior marca de Peggy Whitson, y realizó la primera caminata espacial completamente femenina junto a Jessica Meir, con una duración de más de siete horas.

La astronauta, que forma parte de la misión Artemisa II, fue seleccionada entre 36 candidaturas de 16 nacionalidades. El jurado, reunido en Oviedo, destacó su contribución a la exploración espacial y su papel como inspiración para la mujer en la ciencia. Durante una rueda de prensa, Koch describió sensaciones únicas tras su regreso a la Tierra, como pensar que estaba flotando al despertar, y relató anécdotas como la caída de una camisa en la ingravidez.

También explicó cómo resolvieron un problema técnico en el retrete de la Estación Espacial Internacional, lo que le valió el apodo de "fontanera espacial" entre sus compañeros. Cada edición de los premios galardona a personas o instituciones por su labor científica, cultural, social o humanitaria a nivel internacional. Los galardones incluyen una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros.

En esta misma edición, el Premio de las Artes ha sido para la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el de Ciencias Sociales para el historiador Timothy Garton Ash, y el de los Deportes para el futbolista argentino Lionel Messi





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