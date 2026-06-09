Christian Eriksen sufre un nuevo desmayo y su DAI le salva la vida

El futbolista danés Christian Eriksen experimentó un síncope durante un partido amistoso, pero su desfibrilador implantado funcionó correctamente y evitó una tragedia. Este incidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos cardíacos en deportistas jóvenes y la eficacia de los DAI.

El futbolista danés Christian Eriksen se encuentra "bien" en casa con su familia y ya ha iniciado su proceso de recuperación después de sufrir un desmayo durante un partido amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania el pasado domingo.

A sus 34 años, esta vez logró abandonar el campo por sus propios medios tras recuperar la consciencia, gracias a un pequeño dispositivo que lleva implantado en el pecho, el Desfibrilador Automático Implantable (DAI). En sus redes sociales, Eriksen manifestó: "Mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitara". El DAI es un dispositivo que salva vidas, capaz de detectar alteraciones en el ritmo cardíaco y corregirlas de inmediato.

Existen dos modalidades principales: uno se coloca bajo la piel, normalmente cerca de la axila, con electrodos que recorren subcutáneamente hasta el tórax; el otro se fija directamente al miocardio y, al igual que un marcapasos, puede enviar impulsos eléctricos regulares en caso de bradicardia. En el caso específico de Eriksen, es altamente probable que el DAI le haya aplicado una descarga eléctrica al percibir un ritmo ventricular peligrosamente acelerado o anormal, con el objetivo de restaurar el ritmo normal.

Según el profesor Aneil Malhotra, cardiólogo deportivo del Instituto del Deporte de la Universidad Metropolitana de Manchester, la sensación de la descarga "se parece a un puñetazo en el pecho" y restablecer el corazón "es como apagar y volver a encender una computadora". Destaca que los DAI son "dispositivos muy eficaces".

Este incidente recuerda al ocurrido en 2021 durante la Eurocopa, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido, perdió el conocimiento y tuvo que ser reanimado en el terreno de juego mediante RCP y un desfibrilador externo. Tras aquel episodio, se le implantó el DAI en una intervención quirúrgica, el cual actuó como una red de seguridad al activarse de inmediato al detectar la anomalía, permitiéndole una recuperación mucho más rápida.

Michael Papadakis, especialista en cardiología de St George's en la Universidad de Londres, describe el dispositivo como una "caja de descargas" que monitorea el ritmo y, ante una arritmia mortal, suministra una descarga para salir de ese estado. Un paro cardíaco, distinto de un infarto, puede originarse por fallos en el sistema eléctrico del corazón o por inflamación o daño del miocardio.

En deportistas jóvenes, las causas pueden ser genéticas o adquiridas, como tras una infección o reacción alérgica a fármacos. Aunque los problemas cardíacos en atletas profesionales son raros, existen precedentes como el de Fabrice Muamba, quien colapsó en 2012 y se retiró a los 24 años, o Marc-Vivien Foe, que falleció en 2003. Otros, como Daley Blind, han continuado jugando con un DAI.

En 2023, el capitán del Luton Town, Tom Lockyer, también se desmayó en el campo, suspendiéndose el partido. Fuera del deporte de élite, el paro cardíaco súbito causa la muerte de 12 personas menores de 35 años cada semana en el Reino Unido, según la organización benéfica Cardiac Risk in the Young.

Los programas de cribado cardíaco en ese país, dirigidos a personas sanas entre 14 y 35 años, han identificado que aproximadamente 1 de cada 300 presenta alguna condición de riesgo. Aún está por determinar si Eriksen podrá volver a competir al máximo nivel tras el episodio del 7 de junio





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