Christian Eriksen sufre otro desmayo en partido amistoso con Dinamarca

El centrocampista danés Christian Eriksen se desmayó durante un amistoso contra Ucrania, siendo evacuado consciente. Ya había sufrido un paro cardíaco en 2021. El partido fue suspendido.

El futbolista danés Christian Eriksen volvió a protagonizar un momento de gran tensión durante un partido amistoso entre su selección y Ucrania, disputado en Odense.

En el minuto 60 del encuentro, el centrocampista se llevó las manos al pecho y cayó al suelo, desatando la alarma entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados presentes. El árbitro detuvo inmediatamente el juego y solicitó la entrada de los servicios médicos, que acudieron rápidamente a atender al jugador de 34 años. Eriksen fue estabilizado sobre el césped durante varios minutos, mientras sus compañeros formaban un círculo protector a su alrededor.

Finalmente, fue evacuado en camilla, aunque la Federación Danesa de Fútbol confirmó que el jugador estaba consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias. El partido fue suspendido definitivamente. Este episodio recuerda al vivido en la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en el campo durante el partido contra Finlandia. En aquella ocasión, su rápida reanimación y la intervención del desfibrilador automático que lleva implantado le salvaron la vida.

Tras ese evento, el danés se sometió a un riguroso proceso de recuperación y, contra todo pronóstico, reanudó su carrera profesional con el Brentford inglés, el Manchester United y actualmente el Wolfsburgo alemán. Lleva consigo un desfibrilador automático implantable (DAI) que se activa en caso de arritmias graves. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, explicó que el marcapasos respondió correctamente: Christian estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápido y pudimos contactar con él.

Salió caminando por sus propios medios del campo, y ahora continuará haciéndose exámenes en el hospital para determinar la causa exacta de este incidente. La noticia ha conmocionado al mundo del fútbol, y jugadores de todo el planeta han mostrado su apoyo a Eriksen a través de las redes sociales.

La Federación Danesa ha informado que el jugador permanece en observación, pero que su estado es estable y que se encuentra animado, incluso pidió que transmitieran sus saludos a sus compañeros para decirles que estaba bien. Este nuevo susto pone de relieve los riesgos que enfrentan los deportistas con problemas cardíacos, a pesar de los avances médicos y las medidas de prevención.

Eriksen, conocido por su calidad futbolística y su fortaleza mental, ha demostrado una vez más su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Sin embargo, este incidente podría tener implicaciones en su futuro deportivo, ya que dependerá de los resultados de las pruebas médicas y las recomendaciones de los especialistas. La comunidad futbolística espera con ansias noticias positivas sobre la salud de un jugador que ya es un símbolo de superación





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