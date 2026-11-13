Chris Van Hollen desafía a Chuck Schumer por la liderazgo del Senado demócrata

El senador Chris Van Hollen anuncia su candidatura para liderar la mayoría del Senado, desafiando al titular Chuck Schumer en una disputada interna demócrata post-2024.

El senador demócrata Chris Van Hollen, representante del estado de Maryland, ha anunciado oficialmente este jueves su candidatura para convertirse en el nuevo líder de la mayoría del Senado a partir de enero, marcando el inicio de un desafío directo al actual titular, el senador por Nueva York, Chuck Schumer. Esta moción surge tras la victoria demócrata en las elecciones del pasado 3 de noviembre, donde el partido consolidó su presencia en la cámara alta. Van Hollen presenta su candidatura como una respuesta al llamado de cambio que, según asegura, ha hecho el electorado estadounidense, posicionándose como una alternativa progresista frente al liderazgo establecido de Schumer.

El anuncio y los argumentos de la campaña

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Chris Van Hollen afirmó que el pueblo estadounidense ha pedido explícitamente un cambio de rumbo y que corresponde al partido estar a la altura de las circunstancias para responder a esa demanda. El senador de Maryland argumentó que la disputa no se centra en una figura personal específica, sino en la necesidad imperante de un nuevo liderazgo que refleje el llamado popular. Van Hollen declaró que su motivación principal es cumplir con esa responsabilidad histórica, asegurando que es el momento adecuado para renovar la dirección del grupo parlamentario y asegurar el éxito de la nueva mayoría democrática en el Congreso.

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Posiciones opuestas y el perfil de los candidatos

Chuck Schumer, líder del Partido Demócrata en el Senado y representante del establishment, ha reaccionado al anuncio con confianza, asegurando que cuenta con el apoyo necesario para ganar la contienda interna. Schumer, quien es financiado por lobbys proisraelíes y cuya gestión ha sido criticada por no apoyar a Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, presentó una agenda para sus primeros 100 días en el poder durante reuniones privadas de la semana pasada. El senador por Nueva York declaró en una entrevista que su estrategia se basa en los logros obtenidos, destacando la cifra de 55 escaños, y afirmó su intención de seguir liderando la mayoría con la expectativa de cumplir las promesas electorales.

Por otro lado, la candidatura de Chris Van Hollen resalta diferencias ideológicas significativas, particularmente en materia de migración. A diferencia de la postura más conservadora de Schumer en ciertos temas, Van Hollen viajó a El Salvador en abril de 2025 para exigir la liberación de Kilmar Abrego Garcia, un residente de Maryland deportado por error durante la Administración Trump. Este acto de desafío directo a la Casa Blanca generó una fuerte controversia y numerosos insultos por parte de la administración republicana, pero consolidó a Van Hollen como una figura de defensa de los derechos ciudadanos frente a las políticas de deportación agresivas.

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Apoyos internos y división en el partido

La carrera por la leadership ha dividido al grupo parlamentario demócrata, exponiendo una brecha generacional y estratégica que se abrió en la primavera de 2025. Van Hollen cuenta con el respaldo inmediato de figuras clave como el senador electo de Míchigan, Abdul El-Sayed, quien publicó en la plataforma X que la mayoría necesita un liderazgo audaz. El-Sayed destacó que su apoyo a Van Hollen se basa en la valentía y la experiencia del senador de Maryland, elementos que considera esenciales en el momento actual. Esta alianza refuerza la posición del aspirante como la voz de la ala progresista del partido.

Además de El-Sayed, el independiente Bernie Sanders, senador por Vermont, y la demócrata por Míchigan, Elissa Slotkin, han pedido públicamente un nuevo liderazgo en una rueda de prensa celebrada el martes. Bernie Sanders reforzó su apoyo a Chris Van Hollen mediante un tuit publicado el jueves, alineándose con la crítica a la gestión actual. En contraste, varios senadores han manifestado su lealtad a Chuck Schumer, incluyendo al senador entrante por Ohio, Sherrod Brown, quien derrotó recientemente al republicano Jon Husted. Esta división muestra que, aunque el partido ganó en las urnas, la unidad interna está lejos de estar consolidada.

Impacto en la agenda legislativa futura

Este desafío interno plantea interrogantes sobre la capacidad del partido para presentar una frente unido en la próxima legislatura. La cuestión de si se debe reelegir a Schumer ha sido objeto de deliberaciones privadas entre los senadores, quienes buscan extraer las lecciones correctas de la victoria electoral del 3 de noviembre. Aunque Schumer ha reclutado a muchos candidatos ganadores y ha recaudado fondos para sus campañas, la falta de consenso público sobre el liderazgo podría complicar la aprobación de su agenda para 2027. La primera elección disputada para el liderazgo demócrata en décadas señala un cambio potencial en la dinámica de poder dentro del Senado.

Además de su aspiración legislativa, Chris Van Hollen, de 67 años, ha afirmado que está considerando presentarse a la presidencia en futuras elecciones. Aunque no es significativamente más joven que Schumer, quien tiene 75 años, Van Hollen se ha erigido como una cara nueva en el partido, atraendo a votantes que buscan una renovación generacional. La competencia entre ambos senadores no solo definirá quién controla la cámara alta, sino también la dirección ideológica del Partido Demócrata en los próximos años. Los resultados de esta disputa interna podrían tener implicaciones profundas para la política exterior, las políticas de inmigración y la estrategia legislativa general del partido.