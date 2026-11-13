Choque entre buque cisterna y crucero en Nueva Orleans deja heridos y volcada la embarcación

Un buque cisterna embistió al crucero American Heritage en el río Mississippi, en Nueva Orleans, el 13 de noviembre de 2026. La colisión causó que la embarcación se volcara, provocando la evacuación masiva de sus ocupantes y hospitalizando a 32 personas con lesiones no críticas.

Una colisión violenta entre un buque cisterna y un crucero fluvial alteró la calma del río Mississippi el viernes 13 de noviembre de 2026. El incidente ocurrió en las cercanías de Nueva Orleans, Louisiana, cuando el Atlantic Asphalt embistió contra la embarcación American Heritage justo cuando los pasajeros se preparaban para desembarcar. El impacto metálico provocó que el crucero comenzara a hundirse lentamente y finalmente se volcara de lado, sumergiendo parte de su estructura en las aguas del río.

Detalles del impacto y evacuación del American Heritage

El buque American Heritage, un barco de ruedas de paletas construido en 2015 con capacidad para 150 pasajeros, fue directamente afectado por la colisión. Según la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, el barco comenzó a hacer agua inmediatamente después del choque inicial. Los pasajeros, que inicialmente intentaban bajar, se vieron atrapados cuando la embarcación perdió estabilidad y terminó por dar la vuelta. Este movimiento repentino arrojó a varias personas al agua, generando una situación de emergencia inmediata en el muelle.

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Las imágenes grabadas en el lugar del incidente muestran el momento exacto del choque, acompañado por el distintivo sonido de metal contra metal. Posteriormente, se observa a al menos una docena de personas flotando en el río con chalecos salvavidas puestos, siendo rescatadas por equipos de emergencia que utilizaron otras embarcaciones cercanas para sacarlas del agua. La alcaldesa Moreno confirmó en una conferencia de prensa ese mismo viernes por la noche que los equipos de socorro acudieron de inmediato para gestionar la evacuación masiva de los ocupantes.

Posiciones oficiales y declaraciones de la Guardia Costera

Las autoridades norteamericanas han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas precisas del accidente. Melanie Burnham, capitana de la Guardia Costera de Estados Unidos, declaró que el buque cisterna Atlantic Asphalt pareció perder el control durante la maniobra. Aunque se confirmó que la persona que conducía el buque era un práctico fluvial, los investigadores aún desconocen la razón exacta por la que la nave perdió la capacidad de controlar su dirección. Este factor desconocido será clave para determinar si se trata de un fallo mecánico, humano o de navegación.

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Por su parte, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, aclaró que el puente Crescent City Connection, una estructura vital que cruza el río Mississippi, no fue golpeado por ninguna de las dos embarcaciones implicadas en el incidente. Esta declaración buscó tranquilizar a la comunidad sobre la infraestructura local, confirmando que el daño se limitó a las unidades navieras y no afectó a los puentes o estructuras fijas de la ciudad. La propiedad del buque cisterna Atlantic Asphalt sigue siendo un punto de verificación, ya que CNN trabajaba para identificar al dueño final de la nave.

Impacto en pasajeros y respuesta hospitalaria

La operación de rescate logró localizar entre 180 y 190 personas a bordo del American Heritage tras el incidente. Todas las personas han sido localizadas, lo que descarta la existencia de desaparecidos en el momento del informe oficial. De esta cifra total, 32 individuos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica. Las autoridades sanitarias enfatizaron que las lesiones reportadas no eran de gravedad crítica, permitiendo una estabilización rápida de los heridos.

Además de los pasajeros y tripulantes, el incidente también afectó al personal de seguridad local. Dos agentes de la Policía Portuaria del Puerto de Nueva Orleans fueron hospitalizados, pero se encuentran en buen estado de salud, según informó Melanie Montroll, jefa de dicha institución. Otras personas, tanto civiles como miembros del equipo de respuesta, recibieron atención por golpes y contusiones leves en las instalaciones portuarias. El American Cruise Lines, compañía propietaria del crucero American Heritage, confirmó su participación en la gestión de la crisis y colaboró activamente con las autoridades para asegurar la seguridad de todos los involucrados.

Consecuencias y próximas investigaciones

El American Heritage es una embarcación icónica en la región, ya que la compañía operadora realiza viajes regulares que hacen escala en Nueva Orleans. La interrupción de sus servicios debido a este accidente representa un golpe significativo para la infraestructura turística de la ciudad. La investigación de la Guardia Costera y las autoridades portuarias se centrará en analizar las condiciones del tráfico fluvial en ese punto específico, considerado uno de los más concurridos del río Mississippi.

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Los expertos en navegación fluvial señalarán que la cercanía entre el Atlantic Asphalt y el American Heritage sugiere posibles errores de coordinación en las rutas de navegación o fallos en los sistemas de comunicación entre las naves. Hasta que sepubliquen los resultados oficiales de la investigación, las circunstancias exactas que llevaron a la pérdida de control del buque cisterna permanecerán en el ámbito de la especulación profesional. Mientras tanto, la comunidad de Nueva Orleans y las empresas de cruceros reevaluarán sus protocolos de seguridad en los muelles más transitados del río.