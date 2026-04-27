Choque de Titanes en París: PSG vs Bayern por un lugar en la final de la Champions League

El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Munich en las semifinales de la Champions League en un partido que promete ser un espectáculo de goles y emociones. Analizamos los antecedentes, las bajas y las posibles alineaciones de ambos equipos.

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 se encienden este martes con un enfrentamiento de titanes: el Paris Saint-Germain, actual campeón, recibe al Bayern Munich , seis veces ganador del torneo, en el Parque de los Príncipes.

Se anticipa un partido con abundancia de goles, considerando que ambos equipos son los máximos anotadores de la edición actual, con 38 tantos cada uno, aunque el PSG disputó dos partidos más en las fases previas. La rivalidad entre parisinos y bávaros ha crecido en los últimos años, recordando la final de 2020 en Lisboa, donde el Bayern se impuso 1-0, conquistando su último título.

Históricamente, el PSG dominaba el enfrentamiento hasta la temporada 2017/2018, pero desde entonces el Bayern ha sido superior, con la excepción de un triunfo parisino en los cuartos de final del Mundial de Clubes. El último choque, en la fase de liga, vio a Luis Díaz brillar con dos goles, pero también ser expulsado, en un partido que el Bayern ganó 2-1.

Se prevé un duelo ofensivo similar al reciente Bayern Munich vs. Real Madrid (4-3), con ambos equipos buscando constantemente la proyección de sus laterales y el desequilibrio individual de jugadores como Dembélé, Kvaratskhelia, Olise y Luis Díaz. La principal diferencia radica en el centro delantero: el PSG rota a sus atacantes, mientras que el Bayern depende de la inmovilidad y efectividad de Harry Kane, quien lleva cinco partidos consecutivos marcando en la Champions y aspira a ser el máximo goleador tras la eliminación de Mbappé.

Aunque el Bayern llega en mejor forma tras ganar la Bundesliga y avanzar a la final de la Copa de Alemania, el PSG cuenta con casi todo su plantel disponible. El Bayern, por su parte, sufre bajas importantes por lesión, incluyendo a Tom Bischof, Lennart Karl, Raphael Guerreiro, Sven Ulreich y, lo más significativo, Serge Gnabry, pieza clave en el ataque de Kompany, quien también se perderá el Mundial de 2026. Jamal Musiala ocupará su lugar.

Además, el propio Kompany no podrá estar presente en el banquillo debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Las posibles alineaciones son: Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá por Paramount+, TUDN y DAZN. En México, estará disponible en HBO Max y Fox. Para Argentina, Colombia y gran parte de Sudamérica, la opción será ESPN o Fox y Disney+. En España, se podrá ver a través de Movistar+.

Este encuentro promete ser un espectáculo futbolístico de alto nivel, con dos de los mejores equipos de Europa enfrentándose por un lugar en la final de la Champions League





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