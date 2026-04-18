Cholitas Skaters: Raíces Indígenas y Empoderamiento sobre Cuatro Ruedas en Bolivia

Un colectivo de mujeres indígenas bolivianas, conocido como cholitas skaters, fusiona la vestimenta tradicional andina con el patinaje para reivindicar su identidad cultural, desafiar estereotipos y ocupar el espacio público, promoviendo el empoderamiento y la inclusión.

Con una vestimenta distintiva que fusiona la pollera, el sombrero bombín y las trenzas, complementada con zapatillas de patinaje, estas mujeres reivindican sus raíces indígenas, reclaman el espacio público y desafían los estereotipos establecidos, todo ello sobre cuatro ruedas. En Bolivia , las cholitas skaters emergen como una vibrante cultura urbana, arraigada principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Su incursión en el patinaje comenzó por interés deportivo y el deseo de crear comunidad, pero evolucionó hacia una expresión única al integrar sus orígenes ancestrales con el deporte. Las cholitas, mujeres indígenas reconocidas por su uso de la pollera —una falda amplia, pesada y de colores vivos—, se han erigido como símbolos de fuerza, identidad y resistencia cultural en el país. Históricamente objeto de estigmatización y discriminación, hoy ocupan un lugar protagonista en la vida pública, el comercio, la política y el deporte, desafiando prejuicios y exaltando su herencia. El colectivo ImillaSkate, fundado en 2019 en Cochabamba, nació con la misión de fomentar la práctica deportiva entre niñas. Su nombre, que fusiona las palabras quechua y aymara para niña o jovencita, refleja la inspiración en sus madres, tías y abuelas, mujeres de pollera. Ahora, ellas trasladan la pollera a un escenario inusual. A pesar de que el uso de esta falda podría presentar desafíos técnicos en ciertas maniobras de patinaje, su presencia envía un poderoso mensaje visual: una mujer indígena puede destacar en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres o donde antes fue objeto de burlas. Huara Chaskanawi, miembro del grupo, comparte que su pollera es un homenaje a la herencia de su abuela paterna, una cholita comarapeña. Aunque comenzó a patinar a los 21 años, su fascinación por el deporte se remonta a su infancia, observando a sus hermanos mayores deslizarse sobre patinetas. Varias integrantes del colectivo han enfrentado estigmas sobre qué deportes son o no aptos para mujeres. Tefy Morales relata haber escuchado comentarios de su propia familia, desaprobando que el patinaje fuera un deporte para mujeres, una creencia que la acompañó por años. "Cuando una mujer empieza a patinar, te dicen que vas a estar con las rodillas raspadas, que no vas a poder andar con vestidos, con falda y muchas cosas más pero es algo mucho más allá de las caídas, las caídas te enseñan, pero también te enseña esa felicidad cuando logras algo, ahí es cuando aprendes una fuerza mental de que saber que va a haber caídas y tú te paras y sabes que es parte de lo que haces", comenta. Las integrantes del colectivo enfatizan la importancia de promover un mensaje de empoderamiento de su herencia cultural, la pollera, además de la inclusión, el amor y el respeto por su cultura. "fue un cambio en nuestras vidas", afirman. Se definen no solo como un colectivo o club deportivo, sino como una familia de hermanas que se apoyan mutuamente en todas las circunstancias. "Nos basamos en el valor intrínseco del ser humano, vivimos en el pensamiento filosófico de comunidad y apoyo que nos brinda el skateboarding y nuestra cultura originaria". Con esta filosofía, han realizado giras nacionales e internacionales (Los Ángeles, Washington, Nueva York) para difundir su cultura, visibilizar la participación femenina en el patinaje y demostrar su potencial. La creación de una comunidad de apoyo es uno de los pilares de ImillaSkate. Más allá de ser un club deportivo que instruye en patinaje, difunden el deporte a través de actividades sociales en refugios, albergues y centros de apoyo escolar para niños en situaciones de vulnerabilidad. Bajo el lema "las calles de Cochabamba" como su lienzo, las cholitas skaters impulsan el proyecto "SkatePark", cuyo objetivo es la construcción de un parque de skate olímpico que sirva como un espacio cultural y de intervención social, ante la carencia de lugares adecuados para la práctica de este deporte por parte de niños y jóvenes. La pollera, de la discriminación al empoderamiento: Esta prenda, vestimenta tradicional de las mujeres indígenas de las tierras altas bolivianas, es uno de los símbolos más representativos del país. Lo que inicialmente fue una imposición colonial española, se transformó en un emblema de resistencia cuando las mujeres andinas la adaptaron y modificaron a lo largo del tiempo. Inicialmente utilizada al ras del suelo, en el siglo XVIII se acortó hasta los tobillos y, más de un siglo después, se popularizó por debajo de la rodilla. Hoy, la pollera es un emblema de identidad, orgullo y empoderamiento, caracterizada por su elegancia andina. Brenda Tina, psicóloga e integrante de ImillaSkate, señala que "históricamente la vestimenta de la chola ha sido símbolo de resistencia, pero esta identidad se expande cuando se ve a una cholita en patineta o luchando en un ring apropiándose de la pollera.





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