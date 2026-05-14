Chocolates Valor lanza su innovadora línea de tabletas premium

La empresa de chocolates Chocolates Valor ha dado un nuevo paso en su estrategia de especialización lanzando su innovadora línea de tabletas premium, enfocada en un consumidor adulto que busca experiencias más Indulges, sensoriales y de alta calidad.

La empresa de chocolates Chocolates Valor ha dado un nuevo paso en su estrategia de especialización lanzando su innovadora línea de tabletas premium , enfocada en un consumidor adulto que busca experiencias más Indulges, sensoriales y de alta calidad .

La iniciativa responde al contexto de mercado en el que el consumidor demanda productos que salgan más allá del sabor, incorporando elementos emocionales y sensoriales que elevan la experiencia de consumo. Bajo esta premisa, la nueva línea de Valor pone el foco en el denominado ‘placer adulto’, llevando este concepto hacia territorios más provocadores y aspiracionales.

El packaging ha sido diseñado para ser un auténtico activador de deseo en el punto de venta, con un lenguaje visual más directo que pone en primer plano el relleno fundente de las tabletas, convertido en el gran protagonista. Los ingredientes principales – pistacho, macadamia y almendra – se presentan de forma clara y reconocible, facilitando una lectura rápida por parte del consumidor.

El sistema cromático, por su parte, organiza las distintas variedades y construye una identidad coherente dentro del porfolio de la marca, reforzando su posicionamiento en el segmento premium. El resultado es un packaging concebido no solo para describir el producto, sino para proyectar una promesa sensorial que impulse la decisión de compra.

‘La calidad y la innovación forman parte de nuestra esencia. Con esta nueva línea de tabletas premium buscamos seguir evolucionando nuestro concepto de ‘placer adulto’, dando respuesta a un consumidor que demanda propuestas más Indulges y sensoriales’, señala Desde Summa Branding. La nueva gama está compuesta por tres referencias que combinan distintas intensidades y perfiles de sabor.

La primera es una tableta de chocolate 70% cacao con relleno de crema fundente y trozos de macadamia caramelizada, dirigida a los amantes de sabores intensos. La segunda propuesta es un chocolate puro con relleno de crema y trozos de pistacho, en línea con las tendencias actuales y con un guiño mediterráneo.

Por último, la gama se completa con una tableta de chocolate con leche rellena de crema fundente y trozos de almendra caramelizada, reinterpretando uno de los ingredientes más emblemáticos de la marca. Las nuevas tabletas se presentan en formato flowpack de 150 gramos y ya se encuentran disponibles en supermercados, grandes superficies y en la red de tiendas propias de Chocolates Valor. La Generación Z no son solo meros receptores de tendencias, son sus principales catalizadores





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