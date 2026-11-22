Chivas cierra fase regular Liga MX 2026 con 33 puntos. Cruz Azul y América completan podio. Salomón Rondón corona goleo Pachuca con 17 dianas.

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX alcanzó su desenlace oficial tras disputarse las 17 jornadas programadas para el campeonato. Los ocho clubes acreditados para disputar la Liguilla han sido confirmados definitivamente, cerrando un torneo marcado por la intensidad competitiva y los giros inesperados en la tabla de posiciones.

Chivas conquista el superliderato general

Chivas consolidó su posición como líder general del torneo al acumular 33 puntos, una ventaja de una unidad sobre Cruz Azul. La victoria se logró en la última jornada mediante un gol de Efraín Álvarez que decidió el enfrentamiento directo contra su rival inmediato.

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El equipo de Guadalajara superó esta marca histórica con un registro de nueve victorias, seis empates y solo dos derrotas en 17 partidos. Este rendimiento le otorga el privilegio de disputar los cuartos de final siempre en condición de local.

Cruz Azul y América completan el podio

Cruz Azul finalizó en la segunda posición con 32 unidades, demostrando una campaña sólida que lo mantiene como candidato al bicampeonato. El equipo dirigido por Joel Huiqui mantuvo la pelea por el primer lugar hasta el último partido.

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América ocupó el tercer puesto con 30 puntos. A pesar de contar con la mejor diferencia de goles del top tres con un saldo de más 14, las Águilas perdieron la oportunidad de disputar la cima tras una derrota ante Tigres.

Atlas y Toluca avanzan en clasificación

Atlas se posicionó como la cuarta llave con un desempeño destacado que lo ubicó en la zona de calificación. Este resultado contrasta con la irregularidad mostrada por Toluca y Monterrey, quienes terminaron empatados en puntos.

Los Rayados de Monterrey aseguraron su lugar en la Liguilla durante la última jornada gracias a una victoria contundente contra Pumas. Esta actuación les permitió entrar en la competencia a pesar de los resultados previos.

Tigres y Pumas fuera de la liguilla

Tigres terminó fuera de la clasificación, a pesar de eliminar a América en un duelo clave. Este resultado marca el peor torneo del club en más de 15 años, dejando al equipo sin participación en la fase final.

Pumas se mantuvo en el undécimo lugar con 21 puntos, lejos de las metas establecidas para el primer año de Esteban Solari como técnico. El equipo de Ciudad Universitaria no logró revalidar su presencia en la final del campeonato anterior.

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Salomón Rondón se corona máximo goleador

Salomón Rondón, jugador de Pachuca, se proclamó campeón de goleo con 17 anotaciones registradas durante el torneo. Su rendimiento individual fue superior al resto de la competencia en la liga mexicana.

Henry Martín de América ocupó el segundo lugar con 11 goles, mientras que Brunetta de Tigres cerró el top tres con 10 tanto. Juninho de Pumas y Estupiñán de Juárez completaron la lista con nueve goles cada uno.

Clasificación completa y próximos pasos

León y Pachuca completaron los ocho equipos clasificados para la Liguilla. Santos Laguna y Tijuana se quedaron fuera tras resultados contundentes en los últimos encuentros de la fase regular.

Santos sufrió una derrota dolorosa contra León, equipo que aseguró su pase con un gol de Ismael Díaz. Gil Mora enfrenta incertidumbre en Tijuana tras no clasificar, mientras los ocho equipos ya definen sus estrategias para la eliminatoria.