La escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz, crucial para el suministro de petróleo, plantea interrogantes sobre la seguridad energética global, especialmente para China. Este artículo analiza la preparación de China frente a la crisis, su diversificación de fuentes de energía, su apuesta por las renovables y su postura diplomática en la región.

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, exacerbado por el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, crece la preocupación por una posible escalada de la crisis energética global. Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriendo una duración de la guerra de 'dos o tres semanas' han añadido incertidumbre al escenario.

En este contexto de tensión, la atención se centra en cómo las principales potencias mundiales, especialmente China, se preparan para afrontar las potenciales consecuencias del cierre del estratégico estrecho, por el cual transita una cantidad significativa de petróleo. En las últimas semanas, han circulado rumores sobre la dependencia china del petróleo proveniente de esta ruta marítima, llegando a especulaciones exageradas. Sin embargo, la realidad presenta un panorama más complejo y menos alarmante de lo que algunos podrían suponer. China, con su masiva población y su creciente demanda energética, ha implementado una estrategia diversificada para asegurar su suministro de petróleo y proteger su estabilidad económica ante posibles interrupciones. Esta estrategia incluye el acceso a reservas estratégicas, diversificación de sus fuentes de suministro y una apuesta decidida por las energías renovables. Es fundamental analizar estos factores para comprender la verdadera resiliencia energética de China frente a la actual crisis. El gigante asiático ha demostrado capacidad de adaptación y anticipación ante los desafíos geopolíticos, lo que le permite enfrentar la crisis con mayor seguridad. Los rumores que se extienden en los medios de comunicación, sobre la dependencia que China tiene del estrecho de Ormuz, no se ajustan a la realidad, puesto que los datos nos dicen que China obtiene menos de la mitad del petróleo que necesita del estrecho, además de contar con reservas que podrían abastecer al país durante cuatro meses. Estas reservas estratégicas, que se estiman en alrededor de 1.400 millones de barriles, son un factor clave en la estrategia de seguridad energética de China, proporcionando un colchón ante posibles interrupciones en el suministro. Además, el país ha fortalecido sus lazos con Rusia, su vecino, como una fuente alternativa de petróleo, y ha demostrado capacidad de respuesta rápida, como se evidencia en su reciente suministro de 100.000 toneladas de crudo a Cuba. La diversificación de fuentes de suministro es un elemento esencial en la estrategia energética de China. China, un líder en energías renovables, no solo busca asegurar su suministro de petróleo, sino que también está comprometida con la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. El país ha invertido masivamente en la construcción de parques solares y eólicos, superando a otros países en la producción de energía renovable. Esta inversión es vista como una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el impacto ambiental de su crecimiento económico. El conflicto en Irán, y la prolongación de los ataques, han llevado a las autoridades chinas a tomar una postura diplomática activa para buscar la desescalada de la violencia. El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores chino instó a detener 'inmediatamente' los ataques en Oriente Próximo, enfatizando que 'la vía militar no resuelve ningún problema' y pidiendo 'reducir la envergadura del conflicto'. La portavoz Mao Ning declaró la importancia de 'evitar más consecuencias graves para la economía global y la seguridad energética globales'. China ha instado a todas las partes a priorizar el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica. La posición de China refleja su preocupación por la estabilidad regional y global, y su interés en proteger los flujos comerciales y la seguridad energética en la región. China, al igual que otros países, está vigilando de cerca la situación y está preparada para responder de manera adecuada a cualquier cambio en la situación del estrecho de Ormuz. La diplomacia china busca desactivar el conflicto y promover la estabilidad en la región, mientras que trabaja para proteger sus intereses económicos y energéticos. Su apuesta por las renovables y su diversificación de fuentes de suministro la preparan para afrontar la crisis con mayor solidez





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