China transforma el arrecife Antílope en isla artificial y aumenta la tensión con Vietnam

China ha completado el dragado del arrecife Antílope, creando una isla de seis kilómetros cuadrados que podría{{{}} albergar una pista militar. La maniobra intensifica la disputa con Vietnam, que también está ampliando sus propios arrecifes en el mar de China Meridional. Ambas naciones compiten por controlar territorios estratégicos mientras sus relaciones diplomáticas permanecen delicadas.

El arrecife Antílope, una diminuta formación con forma de lágrima situada en el extremo noroccidental de las islas Paracel, ha pasado de estar prácticamente sumergido a convertirse en una isla de tierra firme tras una enorme operación de dragado.

Millones de toneladas de arena fueron extraídas del lecho marino mediante dragas de succión con cortador, equipos de los que China posee la flota más grande del mundo. Con una superficie aproximada de seis kilómetros cuadrados, la nueva masa terrestre se presenta como una media luna de arena blanca brillante, sobre la cual se observan algunos edificios esparcidos en uno de sus extremos.

En la laguna que se forma en el interior de la media luna navegan decenas de embarcaciones, probablemente las mismas dragas que están realizando la extracción, capaces de mover hasta seis mil metros cúbicos de material por hora, cantidad suficiente para llenar dos piscinas olímpicas. El arrecife Antílope forma parte de las islas Paracel, territorio en disputa que también es reclamado por Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi.

Hasta hace poco la mayor parte de esas formaciones eran solo arrecifes sumergidos sin asentamiento humano. Sin embargo, en los últimos años Pekín ha llevado a cabo la creación de nuevas islas artificiales en las Spratly, como Mischief, Fiery Cross y Subi, convirtiéndolas en plataformas lo suficientemente grandes para albergar aeropuertos y bases militares.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca consolidar la soberanía china sobre la mayor parte del mar de China Meridional mediante la polémica línea de los nueve trazos, un límite que China dibujó en el mapa y que ahora patrullan constantemente buques de la guardia costera y de la milicia marítima. La reciente transformación del Antílope parece seguir la misma lógica.

El borde rectilíneo de una de sus nuevas playas sugiere la construcción de una pista de aterrizaje de uso militar, similar a las que existen en las islas recién creadas de las Spratly. Aunque China ya dispone de una pista establecida en la cercana isla Woody, la presencia de una segunda instalación en proximidad a sus bases de Hainan podría interpretarse más como un gesto de presión hacia Vietnam que como una necesidad operativa.

Las relaciones entre Vietnam y China han sido históricamente conflictivas en el mar del Este, como lo denomina Hanói, pero en los últimos años los líderes vietnamitas han moderado su retórica y buscado acercarse diplomáticamente a Pekín. El presidente To Lam realizó este año una visita de Estado a China, donde ambos países abordaron sus diferencias sobre Paracel y Spratly de forma inusualmente conciliadora.

A pesar de la diplomacia contenida, Vietnam ha respondido en el terreno intensificando sus propias obras de dragado. Según la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, Vietnam ha dragado arena alrededor de al menos veinte arrecifes en los últimos tres años, creando once nuevos puertos y controlando más de once kilómetros cuadrados de tierra ganada al mar, aproximadamente la mitad de la superficie que China ha conseguido en la zona.

Los analistas consideran que Vietnam ha optado por seguir el ritmo de China, evitando una confrontación directa pero mostrando una mayor disposición a enfrentar a Pekín en el mar. Esta estrategia ha llevado a que China reduzca sus intentos de bloquear la exploración vietnamita de petróleo y gas, aunque simultáneamente acelere sus trabajos en el Antílope, enviando un mensaje claro de que la carrera por la tierra artificial en el mar de China Meridional continúa sin señales de desaceleración





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