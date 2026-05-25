China's Limited Support for Cuba amid US Sanctions

China's support for Cuba has been significant but limited, with the country prioritizing strategic, economic, and geopolitical considerations. Despite the crisis, China has provided donations and investments to help Cuba, but its support remains cautious.

China ha sido un socio comercial clave para Cuba durante décadas, pero su apoyo parece estar limitado por consideraciones estratégicas, económicas y geopolíticas. Durante la crisis actual, China ha mandado a Cuba donaciones significativas, como cerca de 60 mil toneladas de arroz y una donación de 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico e infraestructura energética.

Además, China ha apoyado a Cuba con inversiones y donaciones directas en el desarrollo de energías renovables. La solidaridad china ha sido significativa para los cubanos, pero su apoyo sigue siendo acotado. La aproximación pragmática y estratégica de China con Cuba refleja los propios intereses económicos y la política industrial de China





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