China's Automotive Industry: Expanding Exports and Investments

The automotive industry in China is shifting its focus from manufacturing to exporting and investing in Europe to avoid sanctions on the import of electric vehicles from China. Hungary has emerged as a key market for Chinese investments in electric vehicles, thanks to a tax policy that includes exemptions, credits, and direct subsidies. Spain, in particular, has become a 'Trojan horse' for Chinese cars in the EU, facing a crisis in the European automotive industry. Germany and France are the new growth poles for Chinese investments in electric vehicles, with Germany attracting 783 million euros in Chinese investment in 2024, a significant increase from the previous year. Spain, on the other hand, attracted 8.9% of the Chinese investments in the EU in 2024, investing in a solar photovoltaic plant in Spain.

En lo que a la industria automovilística se refiere, cada vez más fabricantes quieren no solo iniciar operaciones, sino también contar con actividad industrial para esquivar las sanciones impuestas por Europa a la importación de vehículos eléctricos con origen chino.

De esta forma, las exportaciones cada vez tienen un mayor peso en la cuenta de resultados de las automovilísticas chinas. Hungría se ha posicionado como el principal mercado europeo para recibir inversiones chinas relacionadas con el vehículo eléctrico gracias a una política basada en importantes exenciones fiscales, créditos y subsidios directos desarrollada por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

España se convierte en el 'caballo de Troya' de los coches chinos en la UE en plena crisis de la industria europea. Dos nuevos mercados europeos emergen como los nuevos polos de crecimiento de la inversión china en materia de vehículos eléctricos: Alemania y Francia.

La inversión china en Alemania durante el año pasado alcanzó los 783 millones de euros, lo que supone un 88% más que en 2024, un 147% más en comparación con el ejercicio anterior, según datos de Rhodium Group y Mercator Institute for China Studies (Merics). Ambos países se posicionan como segundo y tercero de Europa, respectivamente, a la hora de atraer inversión procedente de China en relación con el vehículo eléctrico.

Sin embargo, el ritmo inversor se ralentizó. El año pasado, el país magiar atrajo 3.800 millones de euros, lo que supuso un alza del 18% en comparación con 2024, lo que supuso el 45% de la inversión total, siete puntos menos que un año antes. Una cifra que supone un crecimiento del 47% en comparación con los 5.200 millones invertidos en este sector en 2024.

Durante los tres últimos trimestres del año, los proyectos anunciados promediaron tan sólo 440 millones de euros de inversión china en Europa, en comparación con los cerca de 3.000 millones de euros por trimestre que se destinaban en 2022. España atrajo el año pasado el 8,9% de las inversiones que realizaron las empresas chinas en la Unión Europea, compró a Qualitas Energy una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 494 MW por unos 500 millones de euros.

Las inversiones completadas en Alemania casi se triplicaron, hasta alcanzar los 2.500 millones de euros, mientras que en Francia casi se cuadruplicaron, hasta los 1.900 millones de euros. Kia lanza en España el K4, el modelo que reemplazará al Ceed en el segmento C con motores de combustión. Stellantis invertirá 60.000 millones hasta 2030 y recortará su capacidad de producción en Europa en 800.000 unidades. Disfruta de la experiencia completa.

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