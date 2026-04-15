China redefine el relato: el encuentro Sánchez-Xi y la estrategia de Pekín

Análisis de la reunión entre Pedro Sánchez y Xi Jinping en Pekín, revelando la estrategia china de reinterpretación y su impacto en la geopolítica global. Se examinan las omisiones, los matices y las declaraciones atribuidas a Sánchez, destacando la importancia de leer entre líneas en la diplomacia internacional.

En el Gran Salón del Pueblo, bajo la meticulosa liturgia de la diplomacia china, Pedro Sánchez y Xi Jinping escenificaron ayer una gran sintonía. El inicio del encuentro, abierto a la prensa española acreditada, transmitía una imagen de entendimiento sin fisuras y un discurso compartido: defensa del multilateralismo y rechazo al «retorno a la ley de la selva». No es una frase casual ni improvisada, sino una pieza más del repertorio retórico chino, perfeccionada a lo largo de los años, con la que Pekín critica el caos global, acentuado por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de reuniones celebradas en el gran escenario institucional del régimen, lo que se observa en público es solo una parte del guion. La otra mitad, más densa y política, se escribe después, en los comunicados oficiales que China utiliza no solo para informar, sino para fijar posición y, en ocasiones, para reinterpretar las palabras de sus interlocutores. Ante las cámaras, Xi Jinping remató con otra de sus fórmulas habituales: ambos líderes, aseguró, están «dispuestos a situarse del lado correcto de la historia». Una frase recurrente en su diplomacia, empleada con socios considerados pragmáticos o receptivos. Todo esto quedó reflejado en la cobertura española.

Faltaba, como casi siempre en este tipo de citas, la otra mitad del relato: la versión oficial china de una reunión que duró aproximadamente una hora. El comunicado de Pekín, publicado horas después, reproduce parte de ese guion, pero añade matices y omisiones que revelan más sobre los intereses de China que sobre el contenido verificable del encuentro. Xi Jinping insiste en el elogio: «China y España son países con principios y moralmente íntegros», afirma la nota, antes de abogar por «fortalecer la comunicación» y «oponerse a la regresión del mundo a la ley de la selva». Hasta ahí, continuidad.

Lo relevante aparece cuando el texto introduce citas atribuidas a Sánchez que no se escucharon en la parte abierta a la prensa, pero que, diplomáticamente, son las que más peso tienen. Según Pekín, el presidente español aseguró que España «valora enormemente la posición de China como gran potencia y está comprometida con el desarrollo de una sólida alianza estratégica». Más delicado aún, especialmente para Moncloa, es el punto siguiente: el comunicado en mandarín sostiene que Sánchez afirmó que «España se adhiere firmemente al principio de una sola China». La versión traducida al español comienza con la frase «España está comprometida con...». La semántica es crucial aquí.

España, como la mayoría de países occidentales, ha defendido tradicionalmente la «política de una sola China»: una fórmula ambigua que reconoce a la República Popular como gobierno legítimo, pero evita pronunciarse explícitamente sobre la soberanía de Taiwán. El «principio de una sola China», por otro lado, es la formulación de Pekín, que afirma, sin ambages, que Taipéi es parte inalienable de China. No se trata de un detalle técnico, sino de una línea roja diplomática. Por ejemplo, en la visita de Sánchez a Pekín en 2024, la parte china registra que el presidente español «se adhiere firmemente a la política de una sola China», y no al «principio». Para Taiwán, una isla que opera de facto como un Estado independiente, con su propia Constitución, ejército y líderes democráticamente elegidos, este tipo de matices marcan la diferencia entre el respeto a su statu quo actual y una toma de posición más favorable a China. Y para Xi Jinping, quien ha reiterado en múltiples ocasiones la aspiración a la «reunificación», incluyendo el uso de la fuerza si fuera necesario, que un líder europeo respalde su «principio» sería un apoyo de primer orden.

El comunicado chino va más allá. También atribuye a Sánchez una oposición a una «nueva Guerra Fría» y el apoyo a una «cooperación reforzada» entre Europa y China, dos temas recurrentes en el discurso de los portavoces del gigante asiático. Y añade una frase especialmente significativa que no se divulgó en la parte pública del encuentro: «España apoya activamente cuatro iniciativas globales propuestas por Xi Jinping». Se trata de un conjunto de proyectos, entre ellos la Iniciativa de Gobernanza Global, con los que Pekín busca redefinir las reglas del sistema internacional. Estas propuestas, presentadas en foros como la Organización de Cooperación de Shanghái ante aliados de China, como el ruso Vladímir Putin, forman parte de la estrategia para consolidar un bloque alternativo al liderado por Washington.

En este contexto, China intenta capitalizar el desgaste de Estados Unidos y ampliar su red de socios en Europa y el llamado Sur Global. Al atribuir a Sánchez ciertas declaraciones, Pekín proyecta una imagen de alineamiento que fortalece sus propios intereses estratégicos en el viejo continente. Es en este punto donde conviene detenerse. Porque estas «lecturas chinas», habituales tras cada reunión bilateral, no siempre se reflejan en las versiones de la otra parte. El análisis detallado de los comunicados oficiales y las declaraciones públicas revela una compleja danza de diplomacia, donde las palabras son cuidadosamente seleccionadas y los matices, cruciales.

Las omisiones y las reinterpretaciones sirven a un propósito estratégico: consolidar la posición de China en el escenario global y proyectar una imagen de consenso y apoyo que, en ocasiones, podría ser más aparente que real. La habilidad para leer entre líneas, para discernir la verdadera intención detrás de las declaraciones oficiales, es esencial para comprender la dinámica de las relaciones internacionales, especialmente en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y competencia de poder.

La visita de Sánchez y la respuesta china ilustran a la perfección esta complejidad. El comunicado de Pekín, lejos de ser un simple resumen de la reunión, es una herramienta diplomática sofisticada, diseñada para moldear la percepción pública y avanzar los intereses de China en un mundo cada vez más multipolar. La aparente armonía escenificada en el Gran Salón del Pueblo es solo la punta del iceberg. Debajo, se esconde una lucha por la influencia, donde cada palabra cuenta y cada matiz tiene un significado estratégico.





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