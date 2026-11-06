China rebaja aranceles al aceite español al 5% en 2027

China reducirá el arancel del aceite de oliva español del 10% al 5% desde enero de 2027, consolidando a España como proveedor clave con 32.500 toneladas exportadas.

China anunciará una reducción significativa de los aranceles aduaneros al aceite de oliva español, bajando de un diez por ciento a solo un cinco por ciento. Esta medida efectiva a partir del primero de enero de dos mil veintisiete transforma al gigante asiático en un mercado estratégico prioritario para el sector oleícola ibérico. España ya ocupa el puesto número uno suministrando más del ochenta por ciento del aceite consumido en el país asiático.

Crecimiento de exportaciones tras sequía

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español reporta un fortalecimiento notable en las cifras comerciales recientes a pesar de los desafíos agrícolas. En la campaña comprendida entre octubre de dos mil veinticinco y septiembre de dos mil veintiséis, se exportaron treinta y dos mil quinientas toneladas a China. Este volumen representa un crecimiento superior al nueve por ciento comparado con temporadas anteriores.

Also read Trabajo plantea subir el salario mínimo un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros al mes

Este repunte es especialmente relevante considerando los efectos de una sequía prolongada que redujo las ventas a la mitad en ejercicios previos. Los datos históricos muestran que en dos mil tres las exportaciones superaron las cuarenta mil toneladas. El récord absoluto se alcanzó en la campaña dos mil veintiuno con cuarenta y seis mil toneladas.

Estrategia de promoción y formación

Para maximizar el potencial de este mercado, la organización ha lanzado campañas bajo la marca Aceites de Oliva de España con el lema Una gota de España para mejorar tu día a día. Una iniciativa clave fue traer a cinco profesionales chinos a España para formarlos como embajadores del producto en su país de origen.

Advertisement

Entre los participantes se encuentra un cocinero con Estrella Michelín del restaurante ReComiendo en Córdoba. Este experto participó en un taller dedicado al uso del aceite de oliva virgen extra en la restauración y la cocina tradicional. El objetivo principal fue enseñarles cómo integrar este ingrediente en preparaciones culinarias cotidianas y profesionales.

Competitividad de precios y demanda

Las aduanas chinas registraron un precio medio de cuatro euros con cuarenta céntimos por kilo en la última campaña comercial. Este valor supera los tres euros con ochenta y seis céntimos registrados en la campaña récord. La reducción arancelaria prevista permitirá abaratar el precio final al consumidor.

Mientras otros mercados preferentes como Estados Unidos mantienen aranceles más altos o amenazan con subirlos, China ofrece condiciones favorables. Esta diferencia de costos mejora drásticamente la competitividad del aceite español frente a otras alternativas en el punto de venta.

Adaptación a la cocina china

Los profesionales formados en España han validado la versatilidad del aceite de oliva virgen extra en técnicas culinarias chinas. Se ha demostrado que este aceite es adecuado para salteados y frituras a alta temperatura sin perder sus propiedades saludables. Los expertos animan a los cocineros a investigar su uso más allá de los condimentos fríos como ensaladas.