Trump has revealed that he and Xi share a similar vision on how to resolve the conflict in Iran. They want it to end and not to have a nuclear weapon and to reopen the strait.

Las rebajas fiscales sobre luz y gas decaen el 1 de junio por la moderación de precios, ha asegurado hoy que la única forma de entenderse con Irán es que den"garantías" de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización de veinte años.

Trump ha realizado estas declaraciones desde el Air Force One que le lleva a Washington desde China, donde ha realizado una visita oficial de dos días en la que se ha reunido con su homólogo chino. Antes de despegar, Trump ha revelado que él y Xi comparten una visión"muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra, ha asegurado.

La falta de confianza con Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones. Irán ha dejado claro que no negociará más con EEUU"por falta de confianza". Con el alto el fuego pendiente de un hilo, China se ofreció durante la visita oficial del presidente de EEUU, Donald Trump, a ejercer como mediador con Teherán para intentar poner fin al conflicto





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