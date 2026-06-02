China intensifica el control sobre las 'cocinas fantasma' en el sector de comida a domicilio

El gobierno chino ha lanzado una operación para regular las 'cocinas fantasma', restaurantes sin local físico que operan a través de apps, tras detectar irregularidades en licencias y seguridad alimentaria. Se han impuesto multas históricas a plataformas como Meituan y Alibaba, y se exige mayor verificación de datos. Algunos locales responden con 'cocinas transparentes' y acuerdos de IA para supervisión.

Las autoridades chinas han iniciado una campaña para regular y controlar el fenómeno de las ' cocinas fantasma ' en el sector de la comida a domicilio .

Estas operaciones carecen de local físico y subcontratan la preparación de pedidos a proveedores externos, lo que les permite ofrecer precios más bajos, pero plantea serias dudas sobre la seguridad alimentaria. El escrutinio aumentó tras un caso en Pekín, donde una pastelería online con cientos de ubicaciones虚拟 no tenía tiendas físicas y usaba licencias falsificadas.

La investigación descubrió una red de 3,6 millones de pedidos y 67.000 'tiendas fantasma' distribuidas en siete apps principales, que operaban en colusión con plataformas de transferencia de pedidos. Las autoridades han impuesto multas multimillonarias a empresas como Meituan, Taobao, JD.com y Pinduoduo por su implicación. A partir de ahora, las apps deberán verificar licencias y direcciones, y los comerciantes deben alinear su información online con la realidad física.

En respuesta, algunos negocios instalan 'cocinas transparentes' con cámaras en directo, mientras que en Anhui se firma un acuerdo con las plataformas para usar IA en la supervisión y premiar a repartidores que denuncien irregularidades. Este contexto se da en una industria ferozmente competitiva, donde una guerra de precios ha generado advertencias gubernamentales y where los repartidores soportan condiciones laborales precarias.

La medida busca equilibrar la innovación en el delivery con la protección al consumidor y la transparencia en toda la cadena de suministro





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