China enfrenta una crisis demográfica: por qué las políticas para aumentar la natalidad fracasaron

El gobierno chino implementó diversas medidas para incentivar la natalidad, pero la tasa de nacimientos sigue en mínimos históricos. Expertos analizan las causas de este fracaso y los desafíos demográficos que enfrenta el país.

La crisis demográfica en China se ha agravado, con una tasa de natalidad que alcanzó un mínimo histórico en 2025, a pesar de los esfuerzos del gobierno por revertirla.

Millones de chinos celebraron el Año Nuevo Lunar, pero para muchos solteros fue un recordatorio doloroso de las presiones familiares por casarse y tener hijos. Las cifras oficiales revelaron que China registró solo 7,92 millones de nacimientos en 2025, marcando el cuarto año consecutivo con más muertes que nacimientos, lo que redujo la población en casi 3,4 millones.

Expertos de la ONU advierten que, para finales de siglo, China podría perder más de la mitad de su población actual, un escenario que contradice las proyecciones optimistas de hace dos décadas, cuando se esperaba que el país alcanzara 1.500 millones de habitantes en 2033. La realidad fue distinta: el pico poblacional se produjo 12 años antes, con 100 millones menos de lo previsto.

La política del hijo único, implementada a fines de los años 70 para controlar el crecimiento poblacional, logró reducir los nacimientos en unos 400 millones, según el gobierno, aunque esta cifra es controvertida. Medidas coercitivas como abortos forzados y esterilizaciones masivas afectaron el equilibrio generacional, generando preocupaciones sobre el envejecimiento de la población y su impacto en la economía. A pesar de relajar las políticas en 2016 y 2021, permitiendo dos y luego tres hijos, la natalidad no repuntó.

Kerry Brown, experto en Estudios Chinos, señala que la baja fertilidad en China comenzó en los años 70, antes de la política del hijo único, debido a cambios económicos y sociales. Desde los 80, muchas familias optaron por tener menos hijos, independientemente de las normas gubernamentales. El desafío actual radica en revertir esta tendencia, ya que las políticas incentivadoras, como subsidios y beneficios fiscales, no han sido suficientes para convencer a las parejas a tener más hijos.

La presión social y familiar persiste, pero los jóvenes priorizan su desarrollo profesional y económico antes de formar una familia, lo que plantea un reto demográfico sin precedentes para el gigante asiático





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