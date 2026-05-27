China asigna un DNI único a los robots humanoides para rastrear su ciclo de vida

El gobierno chino ha implementado un sistema de identificación para robots humanoides, similar al DNI, que permitirá rastrearlos desde su fabricación hasta su desuso. La medida, que ya cubre 30.000 robots, busca regular el creciente mercado de humanoides, donde China lidera con un crecimiento del 508% en envíos y récords como el de un robot que ganó una media maratón.

China ha dado un paso significativo en la regulación de la robótica humanoide al anunciar un sistema de identificación único para cada robot. Este código, similar al DNI humano, permitirá rastrear a los dispositivos desde su fabricación hasta su desmantelamiento, incluso si son exportados al extranjero.

La iniciativa, liderada por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, ya se aplica a unos 30.000 robots de 200 modelos diferentes, desarrollados por más de un centenar de empresas. El código se divide en cuatro partes: seguimiento de ventas, identificación del fabricante, modelo y unidad específica. China es el país que más está impulsando la adopción de robots humanoides.

Según datos de IDC, en 2025 el gigante asiático lideró el mercado mundial de estos dispositivos, con un crecimiento interanual de aproximadamente el 508% en envíos, que alcanzaron unos 18.000 unidades, y unos ingresos cercanos a los 440 millones de dólares. La mayoría de los grandes fabricantes, con envíos que en algunos casos rondan los 5.000 humanoides anuales, son chinos.

Además, el país no deja de mostrar avances: en abril pasado, un humanoide completó la media maratón de Pekín más rápido que cualquier corredor humano, batiendo el récord mundial por casi siete minutos. En esa prueba participaron cerca de 200 robots. Este sistema de identificación no solo busca controlar el ciclo de vida de los robots, sino también facilitar la regulación y la seguridad en un mercado en plena expansión.

Se espera que a medida que los humanoides se integren en tareas domésticas y laborales, como mayordomos, camareros u obreros, contar con un registro detallado permita garantizar su trazabilidad y cumplimiento normativo. La apuesta de China por la robótica humanoide es clara, y con esta medida busca posicionarse como líder no solo en desarrollo tecnológico, sino también en gobernanza de estas nuevas herramientas





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