Chile anuncia creación de registro de vándalos que perderán beneficios sociales

El presidente José Antonio Kast presentará un proyecto de ley para sancionar a personas que dañen infraestructura pública o cometan actos de incivilidad, quitándoles accesos a ayudas estatales como gratuidad educativa y subsidios. La medida busca combatir la violencia urbana y se enmarca en su agenda de seguridad.

El presidente de Chile , José Antonio Kast , anunció este lunes durante la primera Cuenta Pública de su mandato que presentará un proyecto de ley para crear un registro de personas que cometan actos de vandalismo y otras conductas incivilizadas.

Este registro tiene como objetivo sancionar a quienes dañen o destruyan infraestructura pública, atenten contra carabineros, personal de salud, interfieran con el transporte público, trafiquen estupefacientes o dañen monumentos nacionales, entre otros. Según el mandatario, quienes figuren en esta lista perderán beneficios sociales como la gratuidad educativa, la Pensión Garantizada Universal y el subsidio de arriendo.

Kast enfatizó que no solo es necesario combatir el crimen organizado, sino también proteger a los vecinos de conductas que deterioran los barrios, el patrimonio histórico y la tranquilidad familiar. Esta medida, parte de sus promesas de campaña en materia de seguridad, responde a la crisis de desorden y violencia urbana que incluye turbazos, saqueos, rayados, tomas ilegales y agresiones a las fuerzas de orden.

Además, se tipificarán como incivilidades conductas que no son delitos, como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados no autorizados y la destrucción de equipamiento comunitario, con la misma pena de pérdida de beneficios. Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026 tras vencer a Jeanette Jara, marcando un giro político hacia la derecha.

En sus primeros tres meses ha impulsado medidas de reconstrucción nacional y desarrollo económico, aunque enfrentó protestas y cambios en su gabinete, incluyendo la salida de las ministras de Seguridad Pública y vocera de Gobierno. Durante la Cuenta Pública se registraron manifestaciones de sindicatos y grupos estudiantiles frente al Congreso en Valparaíso. La información incluye-reportes de EFE y detalles sobre acuerdos de seguridad con Estados Unidos, así como la reciente expulsión de migrantes en vuelos, siguiendo una política restrictiva migratoria





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